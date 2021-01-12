Будущее прилетело: МЧС начнет спасать людей из горящих высоток дронами

МЧС России планирует закупить дроны грузоподъемностью до 150 килограммов для спасения людей из пылающих многоэтажек, заявил журналистам первый замглавы МЧС России Александр Чуприян 24 декабря.

Однако, когда граждане увидят такой дрон-спасатель в небе, он не уточнил. «Известия» разбирались, как будет выглядеть эвакуация дронами и есть ли на рынке модели, готовые для подобных операций.

Законодательная стена

В России еще не существует законодательной базы, разрешающей перевозить людей в качестве «груза» при помощи беспилотных воздушных средств (БВС), даже из зоны ЧС, рассказали «Известиям» в Ассоциации эксплуатантов и разработчиков беспилотных авиационных систем «Аэронекст».

Тем не менее, МЧС уже эксплуатирует более 400 беспилотных авиационных систем самолетного и вертолетного типов, хоть и не для транспортировки людей. В 2017 году дроны МЧС обследовали территорию площадью свыше 13,5 тыс. кв. км в процессе мониторинга пожаров, паводков и ледовой обстановки.

Для спасателей одно из главных преимуществ БВС в том, что пилоты могут удаленно применять их в труднодоступной местности без риска для жизни лётчиков, рассказал «Известиям» генеральный директор «Коптер Экспресс Технологии» Олег Панфиленок.

В МЧС отметили, что будут готовы закупить беспилотники вертолетного типа для эвакуации людей только после решения вопроса по допуску к эксплуатации транспортных БВС как воздушных судов государственной авиации специального назначения. К тому же будет необходимо провести госиспытания и процедуру сертификации в установленном порядке.

Рынок пассажирских коптеров

Техническая возможность перевозить беспилотниками грузы, включая людей, весом до 150 кг уже существует, отметили в Ассоциации «Аэронекст». Генеральный директор «Коптер Экспресс Технологии» рассказал, что в мире сразу несколько компаний разрабатывают пассажирские коптеры аналогичной грузоподъемности.

В России над созданием двухместного беспилотного летающего автомобиля работает резидент «Сколково», компания Hoversurf. Проект разработан в трех модификациях, в том числе, в виде скорой помощи.

Аппарат грузоподъемностью до 300 кг развивает скорость до 250 км/ч. Пол-Москвы такая карета скорой помощи пролетит за пять минут. Преимущество этого дрона перед конкурентами в том, что он может совершать взлет и посадку на площадку размером со стандартное городское парковочное место.

По словам основателя компании Александра Атаманова, разработкой уже заинтересовались в министерстве здравоохранения. К апрелю 2020 года Hoversurf провела летные испытания масштабной модели 1:10. Сообщалось, что в том же месяце к первым полетам готовился полноразмерный прототип.

В то же время дрон китайского конкурента, компании EHang, находится в более высокой степени готовности, рассказал Панфиленок. У компании есть пожарный беспилотник EHang 216F, заточенный под тушение пожаров в зданиях на высоте до 600 метров. Дрон уже продемонстрировали в действии 31 июля 2020 года.

EHang 216F способен залить огонь 150 литрами огнегасящей пены, что должно хватить на ликвидацию возгорания, как минимум, в одной квартире. А ведь дроны могут работать роями.

В Китае в 2019 году из 233 тыс. пожаров 6974 произошли в высотных зданиях, что на 10,6% больше, чем годом ранее.

Более того, 28 декабря 2020 года, EHang запустила сервис экскурсионных полетов на беспилотном аэротакси в городском округе Чжаоцин на юге Китая. Двухместное аэротакси EHang 216 способно нести 220 кг полезной нагрузки и перемещаться с ней на 35 км. Максимальная скорость аппарата достигает 130 км/ч.

Эвакуация дроном

Эвакуация дроном технически, скорее всего, будет похожа на эвакуацию вертолетом, рассказал Панфиленок.

«Я вижу вариант, когда у здания плоская крыша, куда дрон может прилететь и приземлиться. Желательно, чтобы прямо вертолетная площадка. Человек выходит на эту крышу и оттуда уже улетает на дроне. Допустим, в случае пожара на верхних этажах Москвы-Сити, когда наверх еще можно подняться, а вниз уже нельзя», — сказал гендиректор «Коптер Экспресс Технологии».

В Москве у пожарных есть подъемники, способные достать до 100-метровой высоты (около 30 этажей). Однако при пожаре в зданиях-небоскребах такими не эвакуируешь.

При этом у дронов преимущество перед вертолетами, они занимают меньше места, отметил Панфиленок. Длина санитарного вертолета ВК117С-2 на службе Московского авиационного центра составляет 12,2 м. Это примерно вдвое больше, чем у персональных дронов-такси, которые сейчас разрабатываются на рынке перевозки людей.

В свою очередь руководитель проекта Kaspersky Antidrone Владимир Туров напомнил «Известиям», что при проведении спасательных работ непрошенные беспилотники несут потенциальную угрозу. По его словам, в местах проведения спасательных работ, нужно ограничивать движение сторонних беспилотников и законодательно, и технически.

В сентябре 2020 года сообщалось, что в России создадут сеть центров, откуда будут запускать беспилотники в небо и следить за ними. Проект одобрен рабочей группой «Аэронет» Национальной технологической инициативы.

Предполагается, что вызвать БПЛА (например, для доставки товара или аэросъемки) можно будет через мобильное приложение, в нем же заказчик станет получать данные о передвижении дрона. По сути, это будет беспилотный воздушный каршеринг.