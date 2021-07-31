Запуск беспилотных авто назвали возможностью снизить смертность на дорогах

Реализация запуска беспилотных автомобилей позволит снизить показатели по смертности на российских дорогах на 8% к 2030 году. Об этом в субботу, 31 июля, сообщил замминистра транспорта России Кирилл Богданов.

Он добавил, что еще одним эффектом внедрения беспилотных авто станет снижение себестоимости использования автономных грузовиков на 15% и повышение скорости перевозки грузов на 25%.

«Соответствующие эффекты рассчитаны Минтрансом и заложены в разработанную стратегию цифровой трансформации. Мы совместно с бизнес-сообществом, грузоперевозчиками и разработчиками приступили к реализации нашего проекта «Беспилотные логистические коридоры», одобренного ранее правительством России», — цитирует замминистра «РИА Новости».

Богданов уточнил, что на текущий момент с ежедневной регулярностью проводятся обсуждения обозначенного проекта, которые проходят на площадке ассоциации «Цифровой транспорт и логистика» (ЦТЛ), где в рамках решения вопроса внедрения беспилотников сформирована специальная рабочая группа.

Заместитель министра сообщил о том, что совместная дорожная карта, как ожидается, будет подготовлена в течение месяца, что позволит обеспечить проведение экспериментов по запуску беспилотных грузовиков на трассе М-11 «Нева» не позднее 2022 года. Коммерческое внедрение инициативы планируется реализовать до 2024 года.

В ЦТЛ также указали, что реализация проекта «Беспилотные логистические коридоры» сделает М-11 первой трассой в мире, на которой будет осуществляться проезд как беспилотных бескабинных грузовиков, так и доработанных автономных серийных моделей.

«Ключевое ноу-хау проекта-маяка Минтранса России по запуску беспилотных грузовиков на М-11 — «всестандартность» цифровой инфраструктуры, которая обеспечит движение беспилотников всех мировых производителей. Только такой подход, который мы называем инфраструктура «всё включено», обеспечит формирование беспилотных логистических коридоров по России между Азией и Европой, которые будут выгодны, привлекательны азиатским и европейским компаниям, что повысит доходы федерального и региональных бюджетов, создаст новый рынок для российских компаний», — рассказали в ассоциации.

Там также отметили, что подобного рода подход позволит увеличить транзитный поток по территории России в 10 раз к 2030 году.

Ранее, 7 июня, вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил о намерении активно развивать российские дороги, предназначенные для беспилотных автомобилей. Он отметил, что кольцевая автомобильная дорога Москвы уже готова к беспилотникам.

Ранее в марте член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев в разговоре с «Известиями» выразил мнение, что в Минтрансе давно пора создать центр по сертификации и наблюдению за беспилотными автомобилями.

Ранее, 15 марта, в Минтрансе сообщили, что в правительстве России утвердили план мероприятий по тестированию и постепенному вводу в эксплуатацию беспилотных транспортных средств. Поручение о разработке комплекса мер дал российский президент Владимир Путин.

В рамках мероприятий в отдельных регионах страны планируется ввести опытную коммерческую эксплуатацию высокоавтоматизированных транспортных средств (ВАТС). При подготовке документов учтут позиции разных ведомств, также мероприятия согласуют с ассоциацией «Цифровой транспорт и логистика» и др.

Кроме того, в конце января «Известия» писали, что к 2025 году пилотные испытания летающих беспилотных такси пройдут в трех российских регионах. Эксперты рассказали, что аэротакси начнут испытывать на территории «Лужников» с 25 января.

Машина будет представлять собой пассажирский дрон, который способен поднять в воздух одновременно двух людей (общий вес до 300 кг) и взлететь с неподготовленной площадки, например с автомобильной парковки. Транспортным средством управляет цифровая система.