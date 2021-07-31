Прямой эфир
Наука
Космонавты с МКС опубликовали видеоэкскурсию по модулю «Наука»
Мир
Ученые предупредили о прохождении точки невозврата в изменении климата
Спорт
«Локомотив» обыграл ЦСКА в матче второго тура РФПЛ
Мир
Эрдоган заявил о задержании подозреваемого в поджоге леса в Турции
Происшествия
Открытое горение в нижегородском общежитии ликвидировано
Общество
Панды из Московского зоопарка получили подарки на день рождения
Мир
Экс-секретарь СНБО Украины ударил советника главы офиса Зеленского
Спорт
Саблистка Позднякова сообщила о планах взять паузу в карьере после ОИ

Ученые предупредили о прохождении точки невозврата в изменении климата

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ученые из Орегонского университета в своем исследование, которое было опубликовано в научном журнале BioScience, заявили, что изменение климата Земли запустило механизм кардинальных изменений жизненно важных систем планеты.

Как отмечают специалисты, даже глобальный локдаун в 2020 году из-за пандемии коронавируса, при котором значительно снизилось загрязнение воздуха, не улучшил ситуацию, более того, появились тревожные признаки ухудшения важных для жизни на Земле показателей.

Климатически сами: Путин предложил четыре шага для борьбы с потеплением
Глобальный алгоритм российский президент представил на встрече с мировыми лидерами

По их мнению, 2020 год стал одним из трех самых жарких за всю историю наблюдений. Количество климатических бедствий растет: все чаще происходят наводнения, штормы и лесные пожары. Все это в совокупности с ростом уровня углекислого газа, метана и закиси азота установило рекорды как для 2020, так и для 2021 года и превращает планету в «пороховую бочку» и требует немедленного внимания.

«Появляется все больше свидетельств того, что жизненно важные системы Земли претерпевают кардинальные изменения, это переломный момент. Метаморфозы связаны с коралловыми рифами, тропическими лесами Амазонии и ледяными щитами Западной Антарктики и Гренландии», — говорится в отчете.

Исследователи считают, что политика борьбы с климатическим кризисом или любыми другими симптомами должна быть направлена на устранение их основной причины: «чрезмерной эксплуатации планеты человеком».

Ранее, 27 июля, опрошенные агентством Bloomberg эксперты, заявили, что природные бедствия, которые в последнее время всё чаще происходят на Земле, стали следствием глобального изменения климата и остановить изменения вряд ли возможно.

Как отметил немецкий метеоролог Йоханнес Кваас, изменения в климате, которые наблюдаются сейчас, связаны с выбросами, произошедшими несколько десятилетий назад.

При этом, если выброс вредных веществ начнет сокращаться уже сейчас, то температура воздуха на Земле к концу века всё равно повысится до 0,8 градуса.

Как днем ранее предупредили ученые Высшей технической школы Цюриха, рост температур на Земле ускоряется. В ближайшие десятилетия будут наблюдаться интенсивные периоды длительной жары.

Ранее, 15 июля, кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Института физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН, грантополучатель Российского научного фонда Александр Чернокульский рассказал «Известиям», что температура воздуха с годами будет расти: лето будет более жарким, межсезонье и зимы будут становиться теплее, чем было в XX веке.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021