Ученые предупредили о прохождении точки невозврата в изменении климата

Ученые из Орегонского университета в своем исследование, которое было опубликовано в научном журнале BioScience, заявили, что изменение климата Земли запустило механизм кардинальных изменений жизненно важных систем планеты.

Как отмечают специалисты, даже глобальный локдаун в 2020 году из-за пандемии коронавируса, при котором значительно снизилось загрязнение воздуха, не улучшил ситуацию, более того, появились тревожные признаки ухудшения важных для жизни на Земле показателей.

По их мнению, 2020 год стал одним из трех самых жарких за всю историю наблюдений. Количество климатических бедствий растет: все чаще происходят наводнения, штормы и лесные пожары. Все это в совокупности с ростом уровня углекислого газа, метана и закиси азота установило рекорды как для 2020, так и для 2021 года и превращает планету в «пороховую бочку» и требует немедленного внимания.

«Появляется все больше свидетельств того, что жизненно важные системы Земли претерпевают кардинальные изменения, это переломный момент. Метаморфозы связаны с коралловыми рифами, тропическими лесами Амазонии и ледяными щитами Западной Антарктики и Гренландии», — говорится в отчете.

Исследователи считают, что политика борьбы с климатическим кризисом или любыми другими симптомами должна быть направлена на устранение их основной причины: «чрезмерной эксплуатации планеты человеком».

Ранее, 27 июля, опрошенные агентством Bloomberg эксперты, заявили, что природные бедствия, которые в последнее время всё чаще происходят на Земле, стали следствием глобального изменения климата и остановить изменения вряд ли возможно.

Как отметил немецкий метеоролог Йоханнес Кваас, изменения в климате, которые наблюдаются сейчас, связаны с выбросами, произошедшими несколько десятилетий назад.

При этом, если выброс вредных веществ начнет сокращаться уже сейчас, то температура воздуха на Земле к концу века всё равно повысится до 0,8 градуса.

Как днем ранее предупредили ученые Высшей технической школы Цюриха, рост температур на Земле ускоряется. В ближайшие десятилетия будут наблюдаться интенсивные периоды длительной жары.

Ранее, 15 июля, кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Института физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН, грантополучатель Российского научного фонда Александр Чернокульский рассказал «Известиям», что температура воздуха с годами будет расти: лето будет более жарким, межсезонье и зимы будут становиться теплее, чем было в XX веке.