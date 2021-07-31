Россия может начать строительство национальной орбитальной станции

В ближайшие годы Россия может создать собственную орбитальную станцию. Решение принято из-за скорого завершения использования МКС, сообщает телеканал «Известия». Существующую станцию планируют использовать до 2028 года. У нашей страны есть ряд заготовок для будущего космического объекта. Ранее Россия отправила на МКС новейшую установку «Наука». Кроме того, в ноябре ожидается запуск узлового модуля «Причал». Все существующие аппараты смогут адаптировать к работе на новой станции.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.