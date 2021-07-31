Умер автор песни «Носики-курносики» Борис Емельянов

Советский и российский композитор Борис Емельянов умер в возрасте 80 лет. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на дочь музыканта Наталью.

Уточняется, что он скончался от последствий коронавирусной инфекции 27 июля.

Прощание с композитором состоялось в субботу, 31 июля, в траурном зале Николо-Архангельского кладбища Москвы.

Композитор Борис Емельянов родился 20 апреля 1941 года под Хабаровском. Он окончил Карагандинское музыкальное училище и переехал в Новокузнецк, где писал песни для местных исполнителей. Особую известность Емельянову принесла песня «Носики-курносики», которая прозвучала на Центральном телевидении в 1978 году в исполнении Валентины Толкуновой.