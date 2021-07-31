Организаторов концерта Zivert оштрафовали за нарушение антиковидных мер

Организаторов концерта Zivert оштрафовали на 200 тыс. рублей. Причиной взыскания стало несоблюдение антиковидных мер. Во время выступления певицы в Краснодаре гости были без масок. Также в зале зрители не соблюдали социальную дистанцию. Нарушения зафиксировали по видео в соцсетях зрителей, сообщает телеканал «Известия». Июльский концерт не согласовали с администрацией региона.

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