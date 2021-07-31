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Отец убитой под Самарой школьницы впервые прокомментировал трагедию

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Отец убитой 15-летней школьницы в Самарской области впервые дал комментарии после случившегося в субботу, 31 июля.

«Она классная была девчонка, очень, я любил ее до смерти! У меня не осталось никого. У меня жена умерла от рака, осталась дочка — последнее, что у меня было в жизни», — рассказал он РЕН ТВ.

Он сообщил, что в день трагедии начал звонить дочери по телефону в пол двенадцатого, так как заволновался, что девочка до сих пор не вернулась домой с улицы. Школьница трубку не взяла.

«Бывает, девочки задерживаются погулять. Знаете, волноваться начал с часу до двух, сердце колоть начало. Они приехали в два часа ночи [полиция]. Убили не только ребенка, убили меня», — заключил отец.

Тело школьницы 2006 года рождения было найдено на участке местности в районе одного из жилых домовладений, расположенных в поселке Петра Дубрава Волжского района. На теле девочки были обнаружены признаки насильственной смерти в виде ножевых ран и другие телесные повреждения.

30 июля Следственный комитет Российской Федерации по Самарской области возбуждил уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

В убийстве подозревается 42-летний подполковник Антон Безчетвертев. В тот же день его уволили из полиции. Он признал вину частично и заявил, что сначала случайно сбил девочку на авто.

Бывший коллега подозреваемого Алексей Загорский, в свою очередь, рассказал, что экс-полицейский является добропорядочным семьянином и сдержанным человеком.

Безчетвертеву избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца до 29 сентября включительно, отмечается, что подозреваемый расплакался на заседании суда.

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