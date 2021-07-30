СК возбудил дело об убийстве школьницы полицейским под Самарой

В Самарской области возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» по факту обнаружения тела девочки. Об этом в пятницу, 30 июля, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК России.

По версии следствия, тело школьницы 2006 года рождения было найдено накануне на участке местности в районе одного из жилых домовладений, расположенных в поселке Петра Дубрава Волжского района Самарской области.

На теле девочки были обнаружены признаки насильственной смерти в виде множественных телесных повреждений.

«В настоящее время подозреваемый в совершении преступления, являющийся сотрудником полиции, задержан, в ближайшее время в отношении него будет избрана мера пресечения», — добавили в СК.

Расследование уголовного дела продолжается. Устанавливаются мотивы и обстоятельства убийства школьницы.

Ранее в этот же день стало известно, что в Рязанской области следователи возбудили уголовное дело по факту исчезновения из детского лагеря двух девочек 15 и 16 лет. Уточнялось, что 20 июля девушки самовольно ушли из детского оздоровительного лагеря и не вернулись. На связь с близкими они не выходили.