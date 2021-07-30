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СК возбудил дело по факту исчезновения подростков из лагеря под Рязанью

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В Рязанской области следователи возбудили уголовное дело по факту исчезновения из детского лагеря двух несовершеннолетних девушек. Об этом сообщается на сайте регионального СУ СК России в четверг, 29 июля.

С целью установления обстоятельств исчезновения подростков и их розыска уголовное дело возбуждено по статье об убийстве двух или более лиц. Следователи проводят комплекс мероприятий для установления местонахождения пропавших, пишет RT.

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Об исчезновении двух девушек 15 и 16 лет ранее в этот день сообщило МВД.

«Управление МВД России по Рязанской области обращается к жителям региона за помощью в розыске пропавших несовершеннолетних жительниц Касимовского района», — сказано в сообщении.

В ведомстве призвали всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении или судьбе девушек, сообщить об этом правоохранителям. У старшей из них короткие светлые волосы, голубые глаза и рост 160 см. Одета она была в бирюзовую толстовку с капюшоном, синие шорты и джинсовую кепку. На ногах были шлепанцы или кроссовки. У младшей девочки темно-русые волнистые волосы до плеч, серые глаза, рост 170 см. Одета была в темно-зеленую толстовку с капюшоном, спортивные серые штаны и синие кроссовки.

Уточняется, что две девушки 20 июля в районе 16:00 самовольно ушли из детского оздоровительного лагеря и не вернулись, отмечает телеканал «360». На связь с близкими они не выходят, уточняет сайт kp.ru.

В их поисках также задействованы сотрудники полиции, волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».

В июне спасатели нашли пропавшего мальчика, отставшего от группы, на горе Фалаза в Приморье. Отмечается, что в состав группы входили 50 детей и шесть взрослых.

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