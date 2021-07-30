Подозреваемый в убийстве школьницы в Самаре частично признал вину

Подозреваемый в убийстве 15-летней школьницы в Самарской области, бывший сотрудник полиции, частично признал свою вину. Об этом в пятницу, 30 июля, сообщает телеканал РЕН ТВ.

По данным журналистов, подозреваемый — бывший подполковник полиции Антон Безчетвертев. Телеканал опубликовал фото задержанного.

По имеющимся данным, в настоящее время подозреваемого допрашивают следователи. Уволенный из полиции в этот же день подполковник Безчетвертев, как отмечается, признал вину частично и заявил, что сначала случайно сбил девочку на авто.

После этого он поехал к озеру и утопил в нем прицеп от автомобиля, который уже подняли на берег. В прицепе были найдены окровавленные предметы одежды.

Тело школьницы 2006 года рождения было найдено накануне на участке местности в районе одного из жилых домовладений, расположенных в поселке Петра Дубрава Волжского района. На теле девочки были обнаружены признаки насильственной смерти в виде ножевых ран и другие телесные повреждения.

Третьим отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

Бывший коллега подозреваемого Алексей Загорский, в свою очередь, рассказал, что экс-полицейский является добропорядочным семьянином и сдержанным человеком.