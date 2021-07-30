Коллега рассказал о подозреваемом в убийстве школьницы полицейском

Подозреваемый в убийстве школьницы в Самарской области подполковник полиции Антон Б. является добропорядочным семьянином и сдержанным человеком. Так его описал бывший коллега Алексей Загорский в пятницу, 30 июля.

«Я до сих пор нахожусь в недоумении. Когда узнал об этой истории, то сначала не поверил, что такое могло произойти. Мы с ним часто пересекались по службе, как человек он грамотен, спокоен и сдержан», — заявил он РЕН ТВ.

Кроме того, собеседник телеканала отметил, что не верит в романтическую связь между полицейским и погибшей девушкой. По его словам, у них были совместные задержания по делам о растлении малолетних и, как отметил мужчина, его коллега жестко относился к таким преступлениям.

Другая коллега подозреваемого также заявила, что ничего плохого о нем сказать не может. По ее словам, у мужчины есть семья. Он воспитывает трех сыновей.

Ранее в пятницу сообщалось, что в Самарской области 29 июля было найдено дело девочки 2006 года рождения со множественными телесными повреждениями. По подозрению в убийстве был задержан сотрудник полиции. В ближайшее время в отношении него должна быть избрана мера пресечения. Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Позже в пятницу источник в правоохранительных органах, что сотрудник полиции, которого подозревают в убийстве 15-летней девочки, сначала сбил ее на машине, а затем ударил ножом, пытаясь скрыть факт ДТП. Убитая, как уточнялось, проживала в поселке Петра Дубрава с отцом и училась в местной школе.

В областном главке МВД России в свою очередь указали, что сотрудник органов внутренних дел подозревается в противоправном деянии. Проводится служебная проверка. Если его вина будет доказана, то его уволят из органов внутренних дел, а его руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. При этом не уточняется, о каком именно противоправном деянии идет речь, однако РЕН ТВ указывает, что проверка относится к делу об убийстве подростка.

Кроме того, телеканал уточнил, что, по некоторым данным, между сотрудником полиции и убитой им девочкой мог быть роман. Их несколько раз якобы видели вместе у подъезда.

Расследование продолжается. Устанавливаются мотивы и обстоятельства убийства школьницы.