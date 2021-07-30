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Источник рассказал о возможном мотиве убийства школьницы под Самарой

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Сотрудник правоохранительных органов, которого подозревают в убийстве 15-летней девочки, сначала сбил ее на машине, а затем ударил ножом, пытаясь скрыть факт ДТП. Об этом 30 июля рассказал источник в правоохранительных органах.

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«По предварительным данным, подозреваемый сбил девушку на автомобиле, после чего решил скрыть факт ДТП и нанес ей удары ножом. Сейчас это основная версия убийства», — рассказал источник «РИА Новости».

Убитая, как добавил собеседник агентства, проживала в поселке Петра Дубрава с отцом и училась в местной школе.

Ранее в пятницу в Самарской области было найдено дело девочки 2006 года рождения со множественными телесными повреждениями. По подозрению в убийстве был задержан сотрудник полиции.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Расследование продолжается. Устанавливаются мотивы и обстоятельства убийства школьницы.

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