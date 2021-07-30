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Подозреваемый в убийстве школьницы самарский полицейский уволен

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Руководство Главного управления МВД по Самарской области решило уволить полицейского, подозреваемого в убийстве школьницы. Об этом 30 июля сообщила пресс-служба регионального управления ведомства.

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Решение об увольнении принято по результатам служебной проверки, назначенной врио начальника ГУ МВД России по Самарской области полковником полиции Андреем Токаревым. «Подозреваемый в совершении противоправного деяния уволен из органов внутренних дел по дискредитирующим обстоятельствам», — отметили в полиции. Руководителей задержанного по подозрению в убийстве девочки привлекут к дисциплинарной ответственности.

Как сообщалось ранее в этот день, подозреваемый в убийстве 15-летней девушки в Самарской области оказался подполковником полиции, начальником отделения по раскрытию тяжких преступлений, замначальником третьего отдела угрозыска Самары.

Следственное управление Следственного комитета РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

Тело школьницы 2006 года рождения было найдено накануне на участке местности в районе одного из жилых домовладений поселке Петра Дубрава Волжского района Самарской области. Причиной смерти школьницы стали множественные телесные повреждения. Подозреваемый в совершении преступления был задержан сотрудниками собственной безопасности и передан сотрудникам СК.

Как добавляет «Газета.ру», подозреваемый в убийстве полицейский мог совершить преступление, боясь, что школьница предаст огласке их связь. По данным РЕН ТВ, подозреваемый — подполковник полиции Антон Безчетвертев. Телеканал опубликовал фото задержанного.

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