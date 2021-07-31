Подозреваемый в убийстве школьницы в Самаре расплакался в суде

42-летний подполковник полиции Антон Безчетвертев, подозреваемый в убийстве 15-летней школьницы в Самарской области, расплакался на заседании суда. Об этом в субботу, 31 июля, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Как сообщает СУ СКР по Самарской области, бывшему полицейскому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца до 29 сентября включительно.

Тело школьницы 2006 года рождения было найдено 29 июля на участке местности в районе одного из жилых домовладений, расположенных в поселке Петра Дубрава Волжского района. На теле девочки были обнаружены признаки насильственной смерти в виде ножевых ран и другие телесные повреждения.

Третьим отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

Уволенный из полиции в тот же день подполковник, как отмечается, признал вину частично и заявил, что сначала случайно сбил девочку на авто.

Ранее, 30 июля, источник рассказал РЕН ТВ некоторые подробности жестокого убийства. По словам собеседника канала, в правоохранительные органы позвонила местная жительница и заявила, что видела, как неизвестный мужчина прижимал к земле девушку, после чего скрылся на белой Toyota. Оперативники обнаружили автомобиль во дворе дома на Партизанской улице. В ходе следствия выяснилось, что около трех лет назад собственник машины Михаил К. передал ее мужу своей дочери — подполковнику полиции Антону Безчетвертеву.

Бывший коллега подозреваемого Алексей Загорский, в свою очередь, рассказал, что экс-полицейский является добропорядочным семьянином и сдержанным человеком.