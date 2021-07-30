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Роднина ответила недовольной серебром россиянок в гребле американке

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Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина в пятницу, 30 июля, подвергла критике слова спортсменки из США Меган Калмо, резко высказавшейся в адрес россиянок, завоевавших серебряные медали на Олимпиаде в Токио по результатам соревнования парных двоек в академической гребле.

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«Они просто дурно воспитаны — вот и всё. Американская гребчиха очень плохо знает устав Международного олимпийского комитета и Олимпийскую хартию. Не могу мерить ее ум, но если ты соревнуешься по какому-то виду спорта, то ты должен знать не только правила данного вида спорта, но и условия соревнований»,— рассказала она «Чемпионату».

По словам Родниной, россияне умеют радоваться успехам спортсменов из других стран и сопереживать им в случае неудач, как было со снявшейся с соревнований американской гимнасткой Симоной Байлз.

Российские спортсменки Василиса Степанова и Елена Орябинская завоевали серебро, преодолев дистанцию за 6 минут и 51,45 секунды, сообщала газета «Спорт-Экспресс». Золотые медали выиграли новозеландские спортсменки, которые справились с дистанцией за 6 минут и 50,19 секунды. Третье место в гребле досталось представительницам Канады, которые показали результат в 6 минут и 52,10 секунды.

Комментируя успех россиянок, американская спортсменка Меган Калмо заявила, что испытывает «мерзкое чувство», глядя, как те, кого, по ее словам, вообще не должно быть на Олимпиаде, забирают серебряные медали.

Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова, в свою очередь, заявила, что слова Калмо являются пропагандой, и заметила, что для тех, кто пропагандирует ненавистнические настроения по отношению к русским и к России в целом, нет никакой разницы, подкреплены ли обвинения фактами.

XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды — 333 спортсмена.

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