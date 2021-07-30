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«Роскосмос» назвал причину переноса запуска Starliner к МКС

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Причиной переноса запуска американского космического корабля Starliner к Международной космической станции (МКС) связан с погодными условиями. Об этом 30 июля сообщили в «Роскосмосе».

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«Запуск миссии Orbital Flight Test-2 к Международной космической станции был запланирован на вечер пятницы, однако был перенесен на резервную дату из-за погодных условий», — приводит «Интерфакс» сообщение госкорпорации.

Ранее в этот день источник в космической отрасли рассказал, что старт Starliner к МКС перенесен из-за неготовности к запуску, а не инцидента с модулем «Наука».

После стыковки с МКС 29 июля модуль «Наука» незапланированно включил двигатели, в итоге станция потеряла ориентацию и изменила высоту. В «Роскосмосе» прокомментировали инцидент, уточнив, что работа по переводу модуля из полетного режима в режим «состыкован с МКС» продолжается.

Для устранения потери ориентации МКС пришлось включить двигатели модуля «Звезда» и грузового корабля «Прогресс МС-17», пристыкованного к модулю «Поиск». К настоящему времени высота станции восстановлена, опасности для экипажа нет.

В тот же день NASA сообщило о переносе запуска космического корабля Starliner компании Boeing для полета к МКС. По данным американской стороны, запуск второго испытательного полета отложили, чтобы дать членам экипажа МКС время для проверки работы новоприбывшего модуля, а также подготовиться к прибытию Starliner.

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