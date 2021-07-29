Дело о ДТП с военной колонной в Подмосковье направили в суд

Генеральная прокуратура России направила в суд уголовное дело о ДТП с военной колонной в Подмосковье, которое произошло в январе 2021 года. Тогда в результате аварии погибли четверо военнослужащих, еще 52 человека пострадали. Об этом сообщили в четверг, 29 июля, в пресс-службе надзорного ведомства.

«Заместителем генерального прокурора РФ утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении водителя Ивана Гаврикова, обвиняемого в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц. Уголовное дело направлено в Красногорский городской суд Московской области», — рассказали в Генпрокуратуре.

Авария произошла 11 января. Грузовик Scania столкнулся с колонной военных автобусов на трассе М-9 при повороте на деревню Глухово Московской области. Машины 147-й автомобильной базы Министерства обороны РФ двигались в колонне с сопровождением Военной автомобильной инспекции. На дороге произошла поломка первого из автобусов колонны. Водитель последнего автобуса вышел установить причины неполадок, в это время в колонну въехал грузовик.

За рулем фуры находился уроженец Владимирской области 1984 года рождения. По предварительным данным, он не справился с управлением.

По факту произошедшего ДТП заведено два уголовных дела — о нарушении правил дорожного движения (ст. 264 УК РФ), возбужденное полицией, и о нарушении правил вождения боевой, специальной или транспортной техники (ч. 3 ст. 350 УК РФ), возбужденное Следственным комитетом РФ. Обе статьи предусматривают наказание до семи лет лишения свободы.

Красногорский городской суд Московской области 12 января арестовал обвиняемого. В тот же день мужчина частично признал свою вину.