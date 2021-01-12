Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Скончался миллиардер Шелдон Адельсон
Общество
Протаранивший военную колонну водитель самосвала частично признал вину
Мир
Случай побочной реакции на вакцину Pfizer зафиксирован во Франции
Наука
Dragon отстыковался от МКС и возвращается на Землю
Общество
СК начал проверку после похищения пиратами россиянина в Гвинейском заливе
Мир
Британия профинансирует «реинтеграцию» Крыма в состав Украины
Мир
Трамп назвал ситуацию с импичментом опасной для США
Мир
Интерпол объявил в розыск двух россиян и португальца из-за взрыва в Бейруте
Общество
Россияне из экипажей новой экспедиции на МКС привились от COVID-19

Протаранивший военную колонну водитель самосвала частично признал вину

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Водитель самосвала Scania Иван Гавриков, которые протаранил автобусы военной колонны на Новорижском шоссе в Московской области, частично признал свою вину. Об этом сообщает во вторник, 12 января, ТАСС со ссылкой на родственников обвиняемого.

Криво руля: число ДТП с неисправными машинами увеличилось на 13%
Почти треть таких аварий приходится на Красноярский край

«Он частично признает вину», — привели их слова в агентстве.

Ранее, водитель самосвала отказался признавать свою вину.

Красногорский городской суд Московской области 12 января арестовал обвиняемого.

По факту произошедшего ДТП заведено два уголовных дела: о нарушении правил дорожного движения (ст. 264 УК РФ), возбужденное полицией, и о нарушении правил вождения боевой, специальной или транспортной техники (ч. 3 ст. 350 УК РФ), возбужденное Следственным комитетом РФ. Обе статьи предусматривают наказание до семи лет лишения свободы.

О столкновении грузовика Scania с колонной военных автобусов на трассе М-9 при повороте на деревню Глухово Московской области стало известно 11 января. Машины 147-й автомобильной базы Министерства обороны РФ двигались в колонне с сопровождением военной автомобильной инспекции. На дороге произошла поломка первого из автобусов колонны. Водитель последнего автобуса вышел установить причины неполадок, в это время в колонну въехал грузовик.

За рулем фуры находился уроженец Владимирской области 1984 года рождения. По предварительным данным, он не справился с управлением.

В результате ДТП погибли четверо человек и еще 42 пострадали. Как рассказали в Минобороны РФ, в тяжелом состоянии находится один человек, остальные военнослужащие получили ушибы, ссадины и переломы.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020