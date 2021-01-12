Протаранивший военную колонну водитель самосвала частично признал вину

Водитель самосвала Scania Иван Гавриков, которые протаранил автобусы военной колонны на Новорижском шоссе в Московской области, частично признал свою вину. Об этом сообщает во вторник, 12 января, ТАСС со ссылкой на родственников обвиняемого.

«Он частично признает вину», — привели их слова в агентстве.

Ранее, водитель самосвала отказался признавать свою вину.

Красногорский городской суд Московской области 12 января арестовал обвиняемого.

По факту произошедшего ДТП заведено два уголовных дела: о нарушении правил дорожного движения (ст. 264 УК РФ), возбужденное полицией, и о нарушении правил вождения боевой, специальной или транспортной техники (ч. 3 ст. 350 УК РФ), возбужденное Следственным комитетом РФ. Обе статьи предусматривают наказание до семи лет лишения свободы.

О столкновении грузовика Scania с колонной военных автобусов на трассе М-9 при повороте на деревню Глухово Московской области стало известно 11 января. Машины 147-й автомобильной базы Министерства обороны РФ двигались в колонне с сопровождением военной автомобильной инспекции. На дороге произошла поломка первого из автобусов колонны. Водитель последнего автобуса вышел установить причины неполадок, в это время в колонну въехал грузовик.

За рулем фуры находился уроженец Владимирской области 1984 года рождения. По предварительным данным, он не справился с управлением.

В результате ДТП погибли четверо человек и еще 42 пострадали. Как рассказали в Минобороны РФ, в тяжелом состоянии находится один человек, остальные военнослужащие получили ушибы, ссадины и переломы.