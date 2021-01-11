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В Минобороны рассказали о состоянии потерпевших в ДТП с военной колонной

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В результате наезда грузовика на военную автоколонну в Московской области погибли четверо военнослужащих, еще 42 пострадали, потерпевшие обследованы специалистами Центрального военного клинического госпиталя Минобороны России. Об этом «Известиям» рассказали в ведомстве 11 января.

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«Большинство пострадавших получили ушибы, ссадины, переломы. В крайне тяжелом состоянии находится один военнослужащий. Состояние его стабильное. Всем пострадавшим оказывается весь комплекс медицинской помощи до их полного выздоровления», — сообщили в военном ведомстве.

Всех пострадавших военнослужащих обследовали высококвалифицированные специалисты Центрального военного клинического госпиталя Минобороны.

Ранее в этот день Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил управления боевой техникой после ДТП с военными автобусами в Подмосковье.

О столкновении грузовика Scania с колонной военных автобусов на трассе М-9 при повороте на деревню Глухово Московской области стало известно ранее в этот день. Машины 147-й автомобильной базы Министерства обороны РФ двигались в колонне с сопровождением военной автомобильной инспекции. На дороге произошла поломка первого из автобусов колонны. Водитель последнего автобуса вышел установить причины неполадок, в это время в колонну въехал грузовик.

За рулем фуры находился уроженец Владимирской области 1984 года рождения. По предварительным данным, он не справился с управлением. Полиция задержала водителя грузовика. Установлено, что шофер был трезв в момент столкновения с колонной автобусов.

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