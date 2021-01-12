Суд арестовал врезавшегося в военную колонну водителя самосвала

Красногорский городской суд Подмосковья на два месяца арестовал водителя грузовика, врезавшегося 11 января в колонну военных автобусов в Подмосковье, из-за чего четверо военнослужащих погибли и 45 пострадали, сообщила во вторник, 12 января, начальник пресс-службы областного главка МВД Татьяна Петрова.

«Подозреваемому <…> избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — передает «РИА Новости».

Суд удовлетворил ходатайство о заключении под стражу Ивана Гаврикова по делу, возбужденному по ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»).

Кроме того, Следственным комитетом было возбуждено дело о нарушении правил вождения боевой, специальной или транспортной техники.

Санкции обеих статей предусматривают вплоть до семи лет лишения свободы.

Журналистам присутствовать в зале заседаний не разрешили, туда впустили только родственников подозреваемого.

ДТП произошло в понедельник на 28-м км Новорижского шоссе. По данным Минобороны, в автоколонну с военными врезался не справившийся с управлением водитель гражданского грузовика.

В результате аварии четверо военнослужащих погибли, 45 получили травмы. По данным Минобороны, один из пострадавших находится в крайне тяжелом, но стабильном состоянии.

Сам Гавриков не пострадал. Полиция при задержании отметила, что он был трезв.