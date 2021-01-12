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Врезавшийся в военную колонну водитель самосвала отказался признавать вину

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Задержанный водитель самосвала, врезавшегося колонну военных автобусов в Подмосковье, в результате чего погибли четверо военнослужащих, не признает вину. Об этом во вторник, 12 января, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Водитель самосвала в настоящее время не признает свою вину. Он считает, что военные не обеспечили безопасность прохождения колонны», — сказал собеседник агентства.

О столкновении грузовика Scania с колонной военных автобусов на трассе М-9 при повороте на деревню Глухово Московской области стало известно ранее 11 января. Машины 147-й автомобильной базы Министерства обороны РФ двигались в колонне с сопровождением военной автомобильной инспекции. На дороге произошла поломка первого из автобусов колонны. Водитель последнего автобуса вышел установить причины неполадок, в это время в колонну въехал грузовик.

За рулем фуры находился уроженец Владимирской области 1984 года рождения. По предварительным данным, он не справился с управлением. Полиция задержала водителя грузовика. Установлено, что шофер был трезв в момент столкновения с колонной автобусов.

Ранее в этот день Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил управления боевой техникой после ДТП с военными автобусами в Подмосковье.

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