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Число погибших в ДТП с участием военных автобусов в Подмосковье выросло до четырех

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Еще два человека скончались после того, как грузовик на Новорижском шоссе в Московской области столкнулся с колонной военных автобусов. Количество погибших в ДТП выросло до четырех, сообщили источники «Известий» 11 января.

Кроме того, по их данным, пострадали от 10 до 15 человек.

Машины принадлежали 147й автомобильной базе Министерства обороны РФ. Во время аварии они двигались в колонне с сопровождением военной автомобильной инспекции. На дороге произошла поломка первого из автобусов в колонне. Водитель последнего вышел установить причины неполадок, в это время в колонну въехал грузовик марки Scania.

За рулем фуры оказался гражданин 84 года рождения, уроженец Владимирской области.

Об аварии стало известно ранее в этот же день, было известно о двух погибших и 10 пострадавших.

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