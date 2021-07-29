Тигрицу выпустили на волю в Амурской области. Хищница под наблюдением специалистов живет в Хинганском заповеднике несколько месяцев, сообщает телеканал «Известия». Животное ранее заметили вблизи населенных пунктов в Хасанском районе. Тигрица охотилась на собак, было принято решение её отловить. Специалисты выяснили, что хищница здорова и может охотиться. Агрессия самки, вероятно, была вызвана потерей тигрят. Теперь тигрица будет жить в тайге, на особо охраняемой территории. Имя хищнице предстоит выбрать на всенародном голосовании.

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