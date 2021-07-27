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Банки не спешат повышать ставки по кредитам вслед за ключевой

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Крупнейшие банки после повышения регулятором 23 июля ключевой ставки сразу до 6,5% активно корректируют условия по депозитным продуктам, но по кредитным оставляют без изменений, показал опрос «Известий».

Представители большинства их них отметили, что вслед за ключевой пересмотрели лишь предложения по вкладам и накопительным счетам. В частности, в тот же день ставки по всей линейке или отдельным депозитным продуктам увеличили в Почта Банке (+0,25-1,5 п.п), «Зените» (+0,3-0,9 п.п.) и Абсолют Банке (+до 0,5 п.п.). Заранее 21 и 22 июля доходность вкладов повысили в МКБ, Росбанке и «Ренессанс кредите».

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В «Открытии» и ПСБ на аналогичный шаг пошли еще во второй декаде июля, а в Сбере — в первой, подняв ставки по ним на 0,5 п.п. Пересмотреть доходность депозитов в ближайшие несколько дней планируют в «Дом.рф», а в ВТБ не исключают запуск новых предложений по сберегательным программам.

Согласно мониторингу финансового маркетплейса «Сравни.ру», в течение недели с 19 по 25 июля (на которую пришлось заседание ЦБ) крупные и региональные банки пересмотрели свои предложения. В том числе — по потребкредитам и ипотеке.

Стоимость ссуд выросла в семи банках, включая два крупных. Например, в «Сбере» с 20 июля максимальная ставка займа на любые цели при сумме до 300 тыс. рублей выросла на 0,6 п.п., но по предложениям с другими суммами упала на 0,1-3,2 п.п. А в «Хоум кредите» с 21-го числа проценты по кредитам до 100 тыс. рублей подняли на 1,5 п.п., а по займам от 300 тыс. до 3 млн рублей снизили на 2 п.п.

В ряде организаций в ближайшее время тарифы по кредитам не планируют менять, однако готовы пересмотреть их в зависимости от конъюнктуры рынка.

Полностью читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

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