Пресс-секретарь Кравчука поделилась подробностями о его состоянии

Состояние здоровья первого президента Украины и по совместительству главы киевской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонида Кравчука пока улучшается очень медленно. Об этом в понедельник, 26 июля, сообщила пресс-секретарь экс-главы украинского правительства Оксана Сибирцева.

Отмечается, что первый президент Украины находится в реанимации после операции на сердце, которая не улучшила состояние здоровья Кравчука.

«Очень медленная динамика улучшения», — рассказала пресс-секретарь главы украинской делегации в своем комментарии изданию Hromadske.

Ранее в этот же день, 26 июля, «24 канал» со ссылкой на источники в окружении Леонида Кравчука сообщил о том, что представитель в контактной группе Киева находится в реанимации после операции почти месяц. Отмечается, что политик подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

87-летний Кравчук занимал пост президента Украины с 1991 по 1994 год.

Весной советник экс-президента СССР Михаила Горбачёва, бывший первый секретарь ЦК ВЛКСМ Виктор Мироненко рассказал, что решения Кравчука фактически привели к разрушению Советского Союза.