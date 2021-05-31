Зеленский заявил о необходимости нового формата по ситуации на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в понедельник, 31 мая, о необходимости создания нового формата переговоров по урегулированию ситуации в стране. По мнению Зеленского, обсуждать стоит не только конфликт в Донбассе.

«Нормандский формат и его темы в таком случае стали бы частью этой конструкции», — рассказал он в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Украинский лидер отметил, что «нормандский формат ведет переговоры только по Восточной Украине». При этом, по его словам, там не идет речи ни о Крыме, ни о проекте газопровода «Северный поток – 2», а также о «гарантиях безопасности».

Ранее в этот день президент Франции Эммануэль Макрон посчитал нужным продолжать поиск решения кризиса на Украине через нормандский формат. По его мнению, формат эффективен и альтернативы ему нет.

31 мая глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что Россия призвала ЕС усилить воздействие на Украину, чтобы добиться выполнения Минских соглашений.

Киев с 2014 года проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги госпереворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации украинские власти винят Россию. Москва неоднократно отмечала, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы урегулирования обсуждаются в минском и нормандском (РФ, Украина, Германия, Франция) форматах.

2 мая глава делегации Киева в контактной группе по урегулированию в Донбассе Леонид Кравчук заявил, что Украина может отказаться от продолжения минских переговоров. По его словам, страна намерена добиваться изменений формата переговоров, если не увидит результатов. При этом 26 апреля Зеленский также выступил за изменение форматов переговоров, а также призвал США, Великобританию и Канаду принять более активное участие в дипломатическом процессе по этому вопросу.