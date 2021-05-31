Макрон исключил альтернативу нормандскому формату

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в понедельник, 31 мая, что считает нужным продолжать поиск решения кризиса на Украине через нормандский формат.

«Я не вижу более эффективных способов работы по украинскому кризису, чем нормандский формат, в рамках которого в последние месяцы достигнут прогресс», — отметил он на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Макрон уточнил, что для того, чтобы продолжить работу в данном формате, необходима «решимость, систематическая работа». При этом Меркель отметила, что работа в рамках нормандского формата по урегулированию ситуации на Украине «не зависит от того, что происходит в Белоруссии».

В тот же день глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия призвала ЕС усилить воздействие на Украину, чтобы добиться выполнения Минских соглашений. Он выразил надежду на то, что этот призыв был услышан.

До этого, 27 мая, глава украинской делегации в трехсторонней группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что Минск больше не может быть площадкой для переговоров по урегулированию ситуации. Основанием для данного решения он считает прекращение Украиной авиасообщения с Белоруссией на фоне инцидента с экстренной посадкой самолета Ryanair и задержанием экс-главного редактора признанного в республике экстремистским Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.

В тот же день сенатор Ольга Ковитиди отметила, что украинские власти пытаются использовать инцидент с самолетом Ryanair в Белоруссии в качестве повода для срыва Минских соглашений.

Первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин, в свою очередь, заявил, что позиция Киева и лично главы украинской делегации зависит от мнения Вашингтона. Он пояснил, что слова о смене Минска как площадки для встреч говорят о желании сорвать или завести переговоры в тупик.

Киев с 2014 года проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги госпереворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации украинские власти винят Россию. Москва неоднократно отмечала, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы урегулирования обсуждаются в минском и нормандском (РФ, Украина, Германия, Франция) форматах.