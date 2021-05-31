В турагентстве назвали альтернативы отдыху в Крыму

Альтернативой отдыху в Крыму в этом году может стать Краснодарский край или Абхазия, рассказал в понедельник, 31 мая, гендиректор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян в беседе с «Известиями».

«Альтернативой Крыму может стать Краснодарский край — в частности, Анапа, Туапсе, Новороссийск, а также Абхазия. Причем выгоднее всего получается отдыхать в Абхазии, она дешевле Сочи и Крыма процентов на 30–40: если семья из трех человек в Крыму оставит 70 тыс. за 10 дней без учета дороги, то в Абхазии — 50 тыс. рублей», — сказал специалист.

По его словам, летом в этом году в Крыму увеличится зона отдыха — раньше туристы массово ехали на южный и восточный берег, а сейчас поедут также на западный — в Донузлав, Межводное, Черноморское.

«Там непочатый край для развертывания кемпингов и глэмпингов, хотя отелей не так много. Все-таки южный берег защищает горная гряда, там тепло зимой, много гостиниц, поэтому туристы в основном предпочитают его. Но этим летом турпоток будет прирастать в том числе за счет западного берега», — рассказал Мкртчян.

Ранее в понедельник вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин заявил, что туристический поток в Крым увеличится на 2 млн человек в летний сезон по сравнению с прошлым годом. По его мнению, популярность полуострова среди туристов резко увеличилась благодаря открытию Крымского моста и железнодорожного сообщения.

25 мая были опубликованы результаты опроса ВЦИОМа, согласно которым большинство россиян намерены провести летний отдых дома. Так, 29% опрошенных хотели бы отдохнуть в Крыму, 17% — в Краснодарском крае, 15% — на Байкале, 14% — в Республике Алтай, 13% — в Сочи, 6% — на Камчатке, 5% — на Кавказе. Всего путешествовать по России планируют 24% опрошенных.

17 мая глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что республика способна принимать до 10 млн отдыхающих в год.

11 мая Аксенов сообщил, что в майские праздничные выходные Крым посетило более 500 тыс. туристов, что стало рекордным показателем для постсоветского периода. Он также добавил, что туристов принимали 700 официально зарегистрированных средств размещения Крыма. По словам Аксенова, их средняя загрузка превысила 70%, в отдельных регионах — 85%.