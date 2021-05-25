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Опрос показал планы россиян на лето

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Большинство россиян намерены провести летний отдых дома. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного ВЦИОМом и опубликованного во вторник, 25 мая.

Так, 52% опрошенных решили провести летние отпуска дома. Больше трети респондентов (34%) заявили, что отправятся на дачу. 9% россиян планируют летние поездки за границу, пишет НСН.

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Отмечается, что россияне перестали менять планы на летний отдых из-за пандемии COVID-19, а доля планирующих провести отпуск за рубежом россиян выросла в три раза по сравнению с 2020 годом. Кроме того, в девять раз увеличилось количество желающих отдохнуть в странах бывшего СССР.

По данным ВЦИОМа, 29% опрошенных хотели бы отдохнуть в Крыму, 17% — в Краснодарском крае, 15% — на Байкале, 14% — в Республике Алтай, 13% — в Сочи, 6% — на Камчатке, 5% — на Кавказе. Всего путешествовать по России планируют 24% опрошенных.

Согласно результатам опроса, двухнедельный отпуск летом намерены взять 15% опрошенных, на месяц — 9%, на неделю — 6% респондентов. 18% участников опроса не собираются летом уходить в отпуск и будут отдыхать только по выходным.

Чаще всего жители России едут на курорт вместе с близкими — такой ответ дали 86% опрошенных, 6% поедут одни.

Кроме того, 75% опрошенных допускают, что в ближайшие несколько лет будут выбирать отдых в России, 20% не допускают такую ситуацию.

Опрос проводился 15–16 мая, участие в нем приняли 1,6 тыс. россиян в возрасте 18 лет и старше.

Ранее 25 мая эксперты сервиса для выбора и покупки автомобиля «Сберавто» и портала «Работа.ру» провели исследование и выяснили, что этим летом 26% россиян отправятся в отпуск на автомобиле. Помимо этого, четверть опрошенных собирается добираться до места отдыха на самолете. Еще 19% респондентов поедут на электричке или поезде, а 18% останутся на месте пребывания. 7% опрошенных запланировали путешествие на автобусе.

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