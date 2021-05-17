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Аксенов рассказал о туристических возможностях Крыма
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Аксенов рассказал о туристических возможностях Крыма

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Крым способен принимать до 10 млн отдыхающих в год, заявил 17 мая глава республики Сергей Аксенов.

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«Нам президент ставит задачу увеличить турпоток по Республике Крым до 10 млн отдыхающих. Это объективно возможно сделать», — сказал Аксенов в эфире крымско-татарского канала «Миллет».

По его словам, на полуострове ожидается более 6 млн туристов. «Видим высокую заполняемость средств размещения. С учетом, что закрыты ряд стран: Турция, Египет и так далее. То, конечно, мы получим основной турпоток на территории республики. Планы по сравнению с прошлым годом, с точки зрения количества людей, приехавших отдыхать, будут перевыполнены», — заявил Аксенов, отметив высокую готовность Крыма к курортному сезону.

Он подчеркнул, что в регионе будут соблюдаться все санитарно-эпидемиологические требования, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции.

По итогам 2020 года в Крыму отдохнули более 6,3 млн туристов, в 2019 году — около 7,5 млн человек.

11 мая Аксенов сообщил, что в майские праздничные выходные Крым посетили более 500 тыс. туристов, что стало рекордным показателем для постсоветского периода.

По его данным, туристов принимали 700 официально зарегистрированных средств размещения Крыма. По его словам, их средняя загрузка превысила 70%, в отдельных регионах — 85%.

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