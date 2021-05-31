В АТОР спрогнозировали увеличение турпотока в Крым летом на 2 млн человек

Туристический поток в Крым увеличится на 2 млн человек в летний сезон по сравнению с прошлым годом. Такие выводы, исходя из динамики предварительных продаж туров и авиабилетов, сделал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.

«Судя по динамике предварительных продаж как туров, так и авиабилетов, есть уже два очевидных лидера: это Краснодарский край и Крым. В этом году, по нашим оценкам, в Крыму [летом] побывает на 2 млн больше туристов и, соответственно, пассажиров авиакомпаний», — сказал он в эфире телеканала «Москва 24».

По словам Горина, популярность полуострова среди туристов резко увеличилась благодаря открытию Крымского моста и железнодорожного сообщения.

«Популярность Крыма, например с 2019 годом, существенно увеличилась. В этом году мы ожидаем плюс 20% от 2019 года», — подчеркнул он.

25 мая были опубликованы результаты опроса ВЦИОМа, согласно которым большинство россиян намерены провести летний отдых дома. Так, 29% опрошенных хотели бы отдохнуть в Крыму, 17% — в Краснодарском крае, 15% — на Байкале, 14% — в Республике Алтай, 13% — в Сочи, 6% — на Камчатке, 5% — на Кавказе. Всего путешествовать по России планируют 24% опрошенных.

17 мая глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что республика способна принимать до 10 млн отдыхающих в год.

11 мая Аксенов сообщил, что в майские праздничные выходные Крым посетили более 500 тыс. туристов, что стало рекордным показателем для постсоветского периода.

По его данным, туристов принимали 700 официально зарегистрированных средств размещения Крыма. По его словам, их средняя загрузка превысила 70%, в отдельных регионах — 85%.