В АТОР объяснили смысл новых правил получения шенгенской визы

Новые правила получения россиянами шенгенской визы не нацелены на туризм, они будут препятствовать незаконной миграции. Об этом в понедельник, 31 мая, «Известиям» рассказал вице-президент АТОР Дмитрий Горин.

«Это анонс правил, которые могут вступить в силу в 2022 году. Фактически речь идет о цифровизации и создании общей единой базы, которая объединит всю информацию о заявителе на шенгенскую визу — в частности, там будут данные о соблюдении сроков нахождения в ЕС. То есть контроль за поездками и всеми категориями виз теперь будет более скрупулезный: визы будут проверять по базам данных, которые связаны с безопасностью и миграцией. По сути, нововведения будут препятствовать незаконной миграции, на туризм они не нацелены», — сказал он.

Говоря об изменениях для туристов, Горин напомнил о том, что детям придется сдавать отпечатки пальцев не с 12 лет, а с шести, а люди после 75 лет наоборот будут освобождены от этой процедуры. Кроме того, будет требоваться цифровое фото.

О соответствующих изменениях стало известно ранее в понедельник.

В марте сообщалось, что Греция готова обеспечить выдачу шенгенских виз всем российским туристам, желающим посетить страну. При этом министр туризма Греции Харис Теохарис сообщил, что туристы, въезжающие в страну, должны будут соблюдать все санитарные нормы, действующие на территории Греции.