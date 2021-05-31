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В АТОР рассказали о новых правилах получения шенгенской визы

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Эксперты Ассоциации туроператоров России рассказали о новых правилах получения шенгенской визы, информация в понедельник, 31 мая, опубликована на сайте АТОР.

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Главным изменением является расширенная информационная система — теперь в базе данных заявителей на шенгенскую визу (VIS) будут храниться данные о краткосрочных и долгосрочных визах и видах на жительство в ЕС, так как эти документы разрешают свободное передвижение по Шенгенской зоне.

Помимо этого, для подачи заявления на шенгенскую визу россияне должны будут предоставить цифровую фотографию в дополнение к бумажной. Теперь в системе VIS будут находиться сведения с биографическими данными гражданина, которые возьмут из загранпаспорта или другого документа.

Кроме того, согласно новым правилам, отпечатки пальцев нужно будет предоставлять детям, достигшим шести лет. При этом граждан старше 75 лет освободят от этой процедуры.

Как отмечают эксперты, новые правила вступят в силу в 2022 году.

В марте сообщалось, что Греция готова обеспечить выдачу шенгенских виз всем российским туристам, желающим посетить страну.

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