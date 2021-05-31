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Лавров оценил предложение об отключении России от SWIFT

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Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что предложение отключить Россию от платежной системы SWIFT не новое. Об этом он рассказал в понедельник, 31 мая, в ходе пресс-конференции по отношениям между Москвой и Брюсселем.

По его словам, подобные призывы «звучат уже не один месяц и, может, не один год». Министр отметил, что такие предложения звучат, когда страны Запада находится в поисках «дополнительных возможностей наказать, так сказать, Россию». Лавров уточнил, что не знает, какие конкретно решения будут приняты Западом, а также владельцами платежной системы.

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«Я не знаю, какие конкретно решения будут приняты западными странами, владельцами SWIFT, и какие рычаги, какие методы давления на них могут оказываться», — отметил глава МИД России.

Министр подчеркнул, что российская сторона «понимает, что Евросоюз и Запад в целом уже не раз доказывал на конкретных делах, что партнер они ненадежный и могут быть ситуации, когда совершенно на пустом месте будут приняты неправомерные решения».

Ранее в этот день Лавров также уточнил, что Россия не оставит без ответа готовящиеся недружественные шаги в свой адрес со стороны Евросоюза. При этом он отметил, что РФ готова к к честному и равноправному взаимодействию с ЕС.

В мае в Европарламенте создали проект доклада, который определяет главные принципы отношений с Россией. Согласно тексту документа, европейские политики считают, что в РФ должно быть построено «демократическое общество». Кроме того, уточнялось, что если Россия продолжит якобы агрессивные действия, Брюсселю стоит задуматься об отключении страны от платежной системы SWIFT.

29 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что страна быстро найдет альтернативу SWIFT, если система покажет свою ненадежность. По его словам, другим государствам пора понять, что Россия — это самодостаточная и сильная страна.

Директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский 31 мая подчеркнул, что SWIFT может быть вовлечена в «санкционную спираль» против России. При этом он уточнил, что согласно международному праву ограничения может вводить только легитимный орган — Совет Безопасности ООН.

Помимо этого, член комитета бундестага по международным делам Вальдемар Гердт сообщил «Известиям», что на фоне восстановления экономики, которая пострадала во время пандемии COVID-19, отключать кого-то от платежной системы SWIFT контрпродуктивно.

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