МИД допустил вовлечение SWIFT в «санкционную спираль» против России

Система SWIFT может быть вовлечена в «санкционную спираль» против России, заявил 31 мая директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.

«Ни для кого не секрет, что раздаются угрозы, прежде всего из Соединенных Штатов, отключить Россию от системы SWIFT», — сказал он в интервью «РИА Новости».

При этом дипломат подчеркнул, что согласно международному праву ограничения может вводить только легитимный орган — Совет Безопасности ООН.

Поэтому, по его словам, инициативы отдельных стран нельзя назвать санкциями, это скорее «барьеры в целях защиты собственных производителей и защиты собственных интересов на мировой арене».

«Есть опасения, что система SWIFT может быть вовлечена в эту «санкционную спираль», — пояснил он.

16 мая стало известно, что в Европарламенте создали проект доклада, который определяет главные принципы отношений с Россией. Согласно тексту документа, европейские политики считают, что в стране должно быть построено «демократическое общество», способное противостоять «русскоязычной пропаганде». Отмечалось, что в случае, если Россия продолжит якобы агрессивные действия, Брюсселю стоит задуматься об отключении страны от платежной системы SWIFT.

При этом в Центробанке не увидели рисков отключения России от международной системы межбанковских платежей SWIFT.

29 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что страна быстро найдет альтернативу SWIFT, если она покажет свою ненадежность. Представитель Кремля подчеркивал, что другим государствам пора понять, что Россия — это самодостаточная и сильная страна.