Лавров пообещал ответ России на готовящиеся недружественные шаги ЕС

Россия не оставит без ответа готовящиеся недружественные шаги в свой адрес со стороны Евросоюза. Об этом в понедельник, 31 мая, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на открытии конференции по отношениям между Москвой и Брюсселем.

Глава МИДа подчеркнул, что Россия готова к честному и равноправному взаимодействию с ЕС.

«Это не означает, что мы оставим без реакции новые недружественные шаги, попытки разговаривать с позиции силы, вмешательство во внутренние дела. Такие шаги готовятся, об этом уже открыто говорят, но ответ обязательно последует», — уточнил Лавров.

Министр добавил, что РФ открыта к диалогу с Евросоюзом, но на принципах равноправия и взаимного уважения.

Также Лавров указал на необходимость возобновления политических контактов, в том числе по линии ЕАЭС.

«Пока налажены технические контакты по регулятивным и ряду других вопросов между комиссиями. Но мы считаем, что и для политических контактов время уже пришло», — сказал министр.

По мнению главы внешнеполитического ведомства, для выправления отношений необходимо максимально эффективно использовать сравнительные преимущества от сосуществования на одном континенте, который является «локомотивом роста мировой экономики».

«Начать можно с малого: начать устойчивое взаимодействие между Евразийским экономическим союзом и Евросоюзом. Мы уже давно призываем европейских партнеров к этому», — добавил Лавров.

Накануне глава Европарламента Давид Сассоли заявил о том, что ЕС рассматривает ужесточение санкций против России. По его словам, отношения Москвы и Брюсселя являются «очень напряженными».

21 мая в ЕС заявили о стремлении к стабильным отношениям с Россией. В тот же день Лавров отметил, что Москва готова дружить с Западом только с чувством собственного достоинства. Он подчеркнул, что российская сторона не сможет двигаться к дружбе, игнорируя собственные традиции.

Ранее в мае в Европарламенте создали проект доклада, который определяет главные принципы отношений с Россией. Согласно тексту документа, европейские политики считают, что в РФ должно быть построено «демократическое общество», способное противостоять «русскоязычной пропаганде».

При этом отмечалось, что в случае, если Москва продолжит якобы агрессивные действия, Брюсселю стоит задуматься об отключении страны от платежной системы SWIFT.