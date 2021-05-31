В бундестаге назвали контрпродуктивной возможность отключения РФ от SWIFT

На фоне восстановления экономики, которая пострадала во время пандемии коронавируса, отключать кого-то от платежной системы SWIFT контрпродуктивно. Об этом в понедельник, 31 мая, заявил «Известиям» член комитета бундестага по международным делам Вальдемар Гердт.

«Я думаю, это невыгодно никому, потому что мы во время, которое [наступит] после коронавируса, должны думать о том, как убрать все препятствия для бизнеса, убрать все препятствия передвижения товаров, идей и предприятий, потому что нам надо восстанавливать экономику, которая полностью сейчас приходит в разлад. И на этом фоне отключаться от SWIFT или отключать SWIFT — это контрпродуктивно. Никому это не принесет никакой дополнительной выгоды», — сказал он.

Политик отметил, что в плане обеспечения внутренней госбезопасности существование в России альтернативной системы взаиморасчетов — это нормально, как и для любого суверенного государства. Однако, по словам Гердта, на международном уровне, если SWIFT будет вовлечен в политическую игру, он может перестать существовать как нейтральная платежная система.

Депутат бундестага подчеркнул, что это станет серьезным ударом по экономике всех стран. В таком случае надо будет «семимильными шагами» переходить на кроптовалютные взаиморасчеты, добавил он.

Помимо этого, Гердт рассказал о том, что в настоящее время в Германии 48% малого и среднего бизнеса находятся на грани банкротства, причем, по его словам, 42 тыс. предприятий в этом месяце подали на банкротство.

«И это только начало лавины. Это страшно — это потеря рабочих мест, обеспечения семьи. И на этом фоне еще усложнять международные взаиморасчетные структурные процессы — это просто убийственно», — заключил он.

Ранее в этот день директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский заявил, что система SWIFT может быть вовлечена в «санкционную спираль» против России. Однако он напомнил, что согласно международному праву ограничения может вводить только легитимный орган — Совет Безопасности ООН.

Поэтому, по его словам, инициативы отдельных стран нельзя назвать санкциями, это скорее «барьеры в целях защиты собственных производителей и защиты собственных интересов на мировой арене».

16 мая стало известно, что в Европарламенте создали проект доклада, который определяет главные принципы отношений с Россией. Согласно тексту документа, европейские политики считают, что в стране должно быть построено «демократическое общество», способное противостоять «русскоязычной пропаганде». Отмечалось, что, в случае если Россия продолжит якобы агрессивные действия, Брюсселю стоит задуматься об отключении страны от платежной системы SWIFT.

В Центробанке тогда заявили, что не видят рисков отключения России от международной системы межбанковских платежей SWIFT. При этом 31 мая директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский заявил, что система может быть вовлечена в «санкционную спираль» против России.

29 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что страна быстро найдет альтернативу SWIFT, если она покажет свою ненадежность. Представитель Кремля подчеркивал, что другим государствам пора понять, что Россия — это самодостаточная и сильная страна.