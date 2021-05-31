Афины и Анкара договорились о признании сертификатов вакцинации

Афины и Анкара договорились о взаимном признании сертификатов вакцинации от коронавируса. Об этом в понедельник, 31 мая, заявил министр иностранных дел Греции Никос Дендиас после переговоров со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

«Мы договорились о взаимном признании сертификатов COVID-19, чтобы граждане нашихстран, которые были вакцинированы или имеют отрицательный результат теста, моглипосещать наши страны», — сказал Дендиас, заявление которого транслировал телеканал телеканала ERT-1.

26 мая комитет по гражданским свободам Европарламента (ЕП) одобрил проект решения по сертификатам вакцинации от коронавируса для стран Евросоюза.

Лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе 25 мая выступили в поддержку скорейшего внедрения в ЕС сертификатов вакцинации от коронавируса, введение которых намечено на 1 июля.

21 мая постоянные представители 27 стран Евросоюза одобрили сертификаты о вакцинации, которые будут внедрены во всех государствах сообщества с 1 июля. Сертификат будет доступен в цифровом и бумажном форматах, содержащих QR-код. Его выдача будет бесплатной.

Известно, что разрешение посещать страны ЕС могут получить граждане, которые вакцинировались препаратами AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, Moderna и Johnson & Johnson, а также китайским Sinopharm. Российские препараты «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак» пока не входят в этот перечень.