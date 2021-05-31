Песков не стал комментировать отказ Путина купаться в Черном море с Лукашенко

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о том, почему российский лидер Владимир Путин не последовал примеру своего белорусского коллеги Александра Лукашенко и не искупался в Черном море во время морской прогулки в Сочи.

«Я не знаю. Это личное пространство президента», — ответил он на соответствующий вопрос журналистов 31 мая.

Накануне Telegram-канал «Пул Первого» опубликовал кадры купания Лукашенко в Черном море во время визита в Сочи. Отмечалось, что температура воды составляла +16 градусов.

При этом искупаться предложил сам Путин во время морской прогулки 29 мая. Тогда же лидеры провели переговоры в неформальной обстановке и договорились о втором транше госдолга для Белоруссии. Как уточнял Песков, перечисление транша ожидается до конца июня.

Также Путин и Лукашенко поручили министерствам транспорта двух стран организовать «все аспекты» воздушного сообщения с учетом наступающего периода отпусков и большого числа граждан Белоруссии, желающих приехать на Черноморское побережье России.

Кроме того, Лукашенко в деталях рассказал Путину о ситуации с экстренной посадкой самолета Ryanair в минском аэропорту, произошедшей 23 мая. Также были затронуты вопросы дальнейшего развития торгово-экономического взаимодействия двух стран и борьбы с пандемией коронавируса.

Лукашенко прилетел в Сочи 28 мая. В первый день его визита состоялись длительные официальные переговоры с Путиным. Они продлились более пяти часов.

Как рассказал представитель Кремля, во время переговоров стороны обсуждали в основном развитие торгово-экономических отношений. Кроме того, президенты затронули вопросы совместной борьбы с пандемией COVID-19 и восстановление авиасообщения между странами.