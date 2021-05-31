Волков назвал слабые стороны своего ближайшего соперника Гана

Российский боец UFC Александр Волков считает своего будущего оппонента, француза Сирила Гана, предсказуемым бойцом. Об этом спортсмен заявил в интервью «Известиям».

«Сирил Ган неплохо двигается и «раздергивает», у него есть определенный стиль работы, но он повторяется, — отметил Волков. — Этот боец выполняет одни и те же элементы, которые хорошо предсказуемы. Боев у него еще немного, он был молодым спортсменом. Может быть, его оппоненты не особо сильно разбирали. При этом Сирил — действительно сильный оппонент с хорошей ударной техникой. Поединок будет тактический, что делает его еще интереснее. Есть очень много вещей, о которых я не хотел бы говорить раньше времени. Некоторые моменты мы принимаем во внимание и используем. Думаю, пока не стоит рассказывать о разных хитростях. Но это несложно отследить, у него не такой большой запас ударов, всего несколько руками, несколько ногами. Он их комбинирует, как конструктор LEGO».

По мнению Волкова, Сирил Ган боится пропускать удары от своих соперников, поэтому редко обостряет ситуацию по ходу поединков.

«Посмотрим, как он будет передвигаться в нашем бою, — продолжил российский боец. — У меня длинные руки и большой рост, это позволит мне контролировать ход поединка. Его работа ногами мешает добивать оппонентов. Он неплохо двигается, но редко обостряет ситуацию, боится встречного удара. Есть ощущение, что пропустить удар для него — проблемный психологический элемент. В бою со мной ему по-любому придется пропустить. Посмотрим, как сложится поединок. Пока по нему особо никто не попадал, потому что оппоненты были подобраны правильно, они не очень хорошо были подготовлены к нему».

Напомним, поединок между россиянином Александром Волковым и французом Сирилом Ганом станет главным событием очередного турнира UFC — Fight Night 190, который состоится в ночь с 26 на 27 июня в Лас-Вегасе (США).

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