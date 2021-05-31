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«Пока меня никто не убил. Думаю, и не убьет»

Российский боец UFC Александр Волков — о поединке с Сирилом Ганом, сильных сторонах соперника и своей медийности
Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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«Пока меня никто не убил. Думаю, и не убьет»
2021-05-28 12:35:22">
2021-05-28 12:35:22
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В ночь с 26 на 27 июня в Лас-Вегасе (США) состоится очередной турнир самой престижной бойцовской организации UFC — Fight Night 190. В главном бою вечера россиянин Александр Волков сойдется в октагоне с французом Сирилом Ганом. Для обоих бойцов, входящих в топ-5 рейтинга тяжелого дивизиона (Ган — 3-е место, Волков — 5-е), поединок имеет очень важное значение с точки зрения дальнейшего продвижения в промоушене — победитель может получить титульный бой.

В эти дни одна из главных звезд отечественного ММА, 32-летний Волков, продолжает подготовку к поединку с 31-летним Ганом в Москве и надеется прибыть в США за две недели до боя. При этом россиянин еще не получил американскую визу, что вносит определенные коррективы в тренировочный процесс. Об этом в интервью МИЦ «Известия» рассказал сам Волков. Спортсмен поделился ожиданиями от скорого противостояния с Ганом, выделил сильные и слабые стороны соперника и высказался о своем отношении к медийности бойцов ММА.

Пока меня никто
Александр Волков (Россия) после боя

Александр Волков (Россия) после боя

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

— На прошлой неделе стало известно, что у тебя нет американской визы. Не получится ли так, что ты приедешь впритык к поединку?

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— Визы пока действительно нет, мы сейчас записались на получение в посольство в Казахстане. Если все будет по плану, то на следующей неделе визу получим. Да, придется тренировочный процесс прервать, слетать в Казахстан на несколько дней. Это вносит свои неудобства, но что поделать? Все ради зрелища.

— Когда планируешь прибыть в Америку?

— Хорошо бы недели за две до боя туда попасть, 10–12 июня стартануть. Надеюсь, что 5 июня виза уже будет, и неделя подготовки еще пройдет в Москве, потом поеду в Штаты. Там уже дополнительной работы не будет, она вся проведена здесь, со спарринг-партнерами и тренерами. Там уже будут только подводка, подготовка к бою, моральная и тактическая.

— Ты согласен с тем, что Сирил Ган — это твой первый соперник в UFC, по которому реально сложно попасть?

— По нему попадали ребята, просто пока не было того, кто его бы нокаутировал и выиграл. Действительно, у него ударная техника на хорошем уровне, но я не могу сказать, что по нему сложно попасть.

Пока меня никто
Сирил Ган боец UFC

Сирил Ган боец UFC

Фото: Global Look Press/Diego Ribas
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— Какие у тебя остались впечатления от его поединков с Розенстрайком и Дус Сантусом?

— Сирил Ган неплохо двигается и «раздергивает», у него есть определенный стиль работы, но он повторяется. Этот боец выполняет одни и те же элементы, которые хорошо предсказуемы. Боев у него еще немного, он был молодым спортсменом. Может быть, его оппоненты не особо сильно разбирали. Если говорить про Дус Сантуса, он ударник. Он заряжался на удары, а Сирил достаточно легко от них уходил, просто сдерживал в своей манере, противник не мог попасть. Остановка поединка была неоднозначной: Ган попал в затылок, до этого он потряс Дус Сантуса джебом, но в конце концов попал в затылок. По идее должны были сделать ему замечание и дать время сопернику на отдых. Момент спорный. При этом Сирил — действительно сильный оппонент с хорошей ударной техникой. Поединок будет тактический, что делает его еще интереснее.

— А что за элементы есть у Сирила, которые повторяются из раза в раз?

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— Надо вам посмотреть бои. Есть очень много вещей, о которых я не хотел бы говорить раньше времени. Некоторые моменты мы принимаем во внимание и используем. Думаю, пока не стоит рассказывать о разных хитростях. Но это несложно отследить, у него не такой большой запас ударов, всего несколько руками, несколько ногами. Он их комбинирует, как конструктор LEGO.

— Для тяжеловеса Ган хорошо двигается. Как ты будешь его доставать? Просто будешь бить по движущейся мишени или стараться загонять его в безвыходные ситуации, чтобы он не смог выбраться?

— Посмотрим, как он будет передвигаться в нашем бою. У меня длинные руки и большой рост, это позволит мне контролировать ход поединка. Его работа ногами мешает добивать оппонентов. Он неплохо двигается, но редко обостряет ситуацию, боится встречного удара. Есть ощущение, что пропустить удар для него — проблемный психологический элемент. В бою со мной ему по-любому придется пропустить. Посмотрим, как сложится поединок. Пока по нему особо никто не попадал, потому что оппоненты были подобраны правильно, они не очень хорошо были подготовлены к нему.

Пока меня никто
Сирил Гейн и Жаирзиньо Розенструика в поединке во время мероприятия UFC Fight Night, Лас-Вегас, Невада

Сирил Ган и Жаирзиньо Розенструика в поединке во время мероприятия UFC Fight Night, Лас-Вегас, Невада

Фото: Getty Images/Handout
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— Есть ощущение, что UFC его продвигает?

— Если бы UFC его не продвигала, то его соперником был бы борец, хотя бы один. Мы посмотрели бы, что из себя представляет Сирил в бою с неудобными борцами. Судя по всему, тут у него могут быть проблемы.

— Может быть, это будет тот самый поединок, в котором мы увидим твое атакующее джиу-джитсу? Или лучше в стойке просто разобраться?

— Атакующее джиу-джитсу, конечно, звучит вызывающе. Скорее всего, я не буду изменять себе, мой основной план — ударная техника. Мы борьбу тоже нарабатываем, готовы ко всем элементам. Если что-то не будет получаться в стойке и при этом будут варианты проходов и борьбы, то, конечно, я буду это использовать. Но план на бой не строится на борьбе. Тем не менее, конечно, над ней я тоже много работаю. Нужно уметь ориентироваться в любых ситуациях, я ко всему готов.

— В твоем лагере есть бойцы, которые похожи стилем ведения боя на Сирила Гана?

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— Стилистически подобрать такого оппонента достаточно тяжело. Есть несколько человек, которые еще не выступают профессионально. Это большие ребята, ударники, которые хорошо передвигаются. По своей базе кикбоксеры, они делают похожую работу. Кроме того, в лагере помимо меня три бойца UFC из тяжелого и полутяжелого веса. Они готовятся к своим боям, оппозиция серьезная, спаррингов выше крыши. Все готовимся, помогаем друг другу.

— Это не тот случай, когда есть смысл больше поработать с бойцами из легких весовых категорий, учитывая, что они подвижнее?

— Надо не забывать, что Ган не только хорошо двигается, он высокий и достаточно сильный физически. Эти моменты нельзя не принимать во внимание. Скорее лучше работать со своими спарринг-партнерами, со своим весом. У меня есть ребята из полутяжелого веса, они быстрее, но в целом такой необходимости нет. Самое главное — отработать элементы, которые нужны мне, просто психологически выходить на спарринги, представляя ту работу, которую буду выполнять в клетке, а не ориентироваться на конкретных спарринг-партнеров. У меня было так всю мою карьеру. Когда-то у меня вообще не было спарринг-партнеров, я всегда отталкивался от себя.

Пока меня никто
Александр Волков (Россия) и  Грэг Харди (США) во время турнира UFC Fight Night

Александр Волков (Россия) и Грэг Харди (США) во время турнира UFC Fight Night

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— Если учитывать то, как рационально тренерский штаб Гана выстраивает его поединки, слоган «игра разумов» подошел бы к афише вашего боя?

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— Скорее нет. Поединок — это все-таки не игра разумов. Дерутся не лагеря, а бойцы, у которых есть эмоции. Это скорее будет игра тактики, но тактика держится до определенного момента, потом все сводится к базовому уровню спортсменов. Я просто не увидел у Гана что-то тактическое. По сути, работа у него во всех боях похожая, он просто держит дистанцию, атакует и «раздергивает» издалека, проваливает оппонента, который пытается по нему попасть, контратакует. Некоторым ребятам в первых раундах не хватало бензина двигаться в такой же манере, но, откровенно говоря, у них бойцовский уровень ниже. В целом у нас будет бой хороших ударников с разными техниками. Наверное, это будет не бой разумов, а бой стилей.

— Это не тот случай, когда велика вероятность, что поединок продлится все пять раундов? Учитывая стиль боя Гана «ударил — ушел», он избегает «зарубы».

— Он избегает «зарубы», а я нет. Буду планировать закончить бой досрочно. Мы большие ребята, каждый удар у нас в любом случае сильный. Уверен, Ган будет биться до конца. Из-за того, что он еще не проигрывал, у него ощущение, что ему все по силам. А у меня есть опыт выхода из разных ситуаций. Кроме того, я набрал физической силы. У меня есть то, чего не было раньше. Я уверен в своих силах. Думаю, что есть большая вероятность, что бой закончится досрочно.

— В недавнем интервью ты сказал, что слышишь угол соперника, и это очень полезно. В этот раз подсказки будут на французском языке и будет сложно разобрать, что они там кричат. Можешь вспомнить случай, когда подсказка из угла соперника тебе очень помогла?

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— Вспомнить не смогу, боев было очень много, все они смешались. Это подсказки из разряда, что соперник будет бить с правой руки или будет делать проход. Ты, в принципе, к этому готов. Понимаешь, что через «раздергивание» будет делать проход или бить справа. Это иногда помогает, но конкретного случая вспомнить не смогу. Повторюсь, много было боев, все подсказки слились в одну кашу.

— Я правильно понимаю, что победитель в вашем бою будет драться за титул?

— Сейчас появились слухи о Джоне Джонсе, Деррике Льюисе, возвращении Стипе Миочича. Думаю, многое будет зависеть от того, как пройдет поединок. Если мы с Ганом покажем яркий и красивый бой с нокаутом, то победитель может подраться за пояс.

— Это было бы логично. Франсис Нганну летом, скорее всего, будет драться за пояс с Льюисом.

— Пока что бой с Льюисом не анонсирован, спорный момент и с Джонсом. Думаю, и Миочичу полагается шанс на титульный или претендентский бой. Кто-то из нас может в будущем подраться с Миочичем. Сейчас немного непонятная ситуация. Надеюсь, что Нганну будет драться часто. Просто, если выигрывает вдруг Льюис, думаю, он будет ждать до следующего года, побудет чемпионом какое-то время. Для всех лучше, чтобы выиграл Нганну. Если я свой бой выиграю уверенно, то мне дадут шанс. У меня будет три победы подряд над хорошими соперниками из топ-10. Я настроен, что через бой подерусь за пояс.

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— Ты в курсе истории тренера Гана? Он раньше тренировал Нганну. У них есть определенная принципиальность, так скажем. Возможно, выход на Нганну — это дополнительная мотивация для Гана?

— Да, конечно. Но любая мотивация эффективно убирается при помощи одного пропущенного джеба. Я не менее мотивирован. Я очень долго в UFC, иду к заветному поясу. Я мотивирован не местью, а своими спортивными амбициями. Находясь у вершины, хотелось бы их реализовать.

— А кто для тебя сейчас опаснее — Нганну или Сирил Ган?

— Я — самый опасный соперник. Они для меня одинаковые оппоненты абсолютно. Будет другая подготовка, но в целом я готов. Если 26 июня мне скажут подраться с Нганну за пояс, то с удовольствием выйду. Я прошел хороший лагерь, набрал форму, готов подраться с любым.

Пока меня никто
Сирил Ган боец UFC

Сирил Ган боец UFC

Фото: Getty Images/Mike Roach

—- А как относишься к комментариям, что Нганну тебя победит?

— Я читаю эти комментарии лет десять, наверное. Пишут, что меня порвет очередной соперник. Даже уже не с улыбкой реагирую. Ну, понятно, проходили мы это все. Всю мою карьеру у комментаторов я был андердогом. Фаворитами считаются те, кто много говорит. А тот, кто говорит меньше, по мнению зрителей, уверен в себе меньше. Я привык доказывать все в октагоне. Пока меня никто не убил. Думаю, и не убьет.

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— Про тебя пишут, что тебе не хватает медийности. Но Instagram у тебя постоянно обновляется, интервью есть. Как ты смотришь на такие заявления?

— Я немного торможу медийность. Не то чтобы искусственно, просто на какие-то мероприятия или интервью не хожу, потому что занят на тренировках. Все свободное время и силы даже в межсезонье стараюсь тратить в зале, чтобы развиваться, становиться сильнее. Понимаю, что сейчас то время, когда нужно в себя максимально вкладывать. В этом плане я, может быть, менее медийный, чем некоторые российские бойцы, которые выступают в UFC. У них больше свободного времени, чтобы заниматься раскруткой. Я, может быть, больше ставлю на спортивную составляющую. Если посмотреть на зарубежных бойцов, которые вроде популярны у нас, то можно заметить, что их страницы в Instagram не такие раскрученные. У того же Гана меньше подписчиков, чем у меня, не настолько он популярен. Меня моя медийность устраивает. Мне и так жить сложновато: выходишь в магазин и не можешь спокойно купить продукты, обязательно кто-нибудь сфотографируется. Иногда хочется спокойной тихой жизни, отдыха, погулять в парке с семьей. Instagram стараюсь вести так, чтобы было интересно подписчикам, участвую в тех медийных мероприятиях, которые интересны или которые могут меня раскрыть с другой стороны.

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