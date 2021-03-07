Споткнулся о колено: как Петр Ян упустил чемпионство в UFC

Россиянин Петр Ян очень обидно потерял титул чемпиона UFC. В четвертом раунде поединка с Алджамейном Стерлингом наш боец нанес запрещенный удар коленом, который ему посоветовали секунданты. В результате Ян был дисквалифицирован, а Стерлинг стал первым чемпионом в истории организации, выигравшим титул из-за снятия соперника. Глава UFC Дана Уайт заявил, что не понял, почему россиянин нанес этот удар, ведь американец уже посыпался в четвертом раунде, и пообещал организовать реванш.

В целом кард UFC 249 получился исключительно интересным. Ян Блахович защитил титул чемпиона в полутяжелом весе, нанеся первое поражение в ММА чемпиону в среднем весе Исраэлю Адесанье единогласным решением судей. Чемпионка в легчайшем и полулегком весе среди женщин Аманда Нуньес легко разобралась с Меган Андерсон, финишировав уже в первом раунде. А Аскар Аскаров и Ислам Махачев не испытали особых проблем в своих поединках и приблизились к титулам. Эксклюзивно эти бои в России транслировал телеканал РЕН ТВ.

Один глупый удар

Петр Ян из-за пандемии готовился к бою не в Таиланде, как обычно, а в США — в зале American Top Team. Также наш боец ездил бороться в дагестанский Хасавюрт, ведь Алджамейн Стерлинг, возможно, лучший борец дивизиона. В многочисленных интервью американец делал акцент как раз на своей борьбе. Основной посыл был такой: «Я тебя переведу вниз, а там прикончу». Примерно это Алджо сказал Петру во время дуэли взглядов, на что получил такой ответ на английском: «Твои тейкдауны — ерунда. Я тренировался в Дагестане!»

Ян подошел к бою с рекордом 7–0 в UFC. Он бил таких известных бойцов, как Жозе Альдо, Юрайя Фейбер, Джон Додсон. Однако все они уже давно прошли свой пик. А, например, побежденный Петром Джимми Ривера все же совсем не топ-боец. Стерлинг же сейчас в расцвете сил: на его счету перед поединком с Яном пять побед подряд и «задушенный» в июне 2020-го Кори Сандхаген. Конечно, в высочайшем бойцовском уровне Петра не было никаких сомнений. Но не хватало ему выигрыша у такого соперника, как Стерлинг — бойца в лучшей форме, с отличной борьбой и грэпплингом и большой физической силой.

Фото: Getty Images/Chris Unger/Zuffa LLC Алджамейн Стерлинг и Петр Ян во время поединка UFC, 6 марта 2021 года

Ян неважно начал первый раунд, пропустив увесистый удар коленом в прыжке, но потом перехватил инициативу и отправил Стерлинга в нокдаун. Со временем преимущество российского чемпиона нарастало. В четвертом раунде оно было уже тотальным. Однако Ян внезапно нанес запрещенный удар коленом в голову сопернику, когда американец опирался на колено, то есть нарушил так называемое правило «трех точек». За это Яну отчасти стоит винить своих русскоязычных секундантов (боец Денис Лаврентьев и друг Петра из Омска Алексей Сорокин), которые посоветовали ему в тот момент нанести удар именно коленом.

В итоге Яна наказали дисквалификацией, победа и чемпионский пояс были присуждены Стерлингу, он стал первым чемпионом в истории UFC, взявшим титул по причине снятия соперника. Надо отдать должное американцу: чемпионский пояс он не взял, оставив его в клетке. Позже выяснилось, что Алджамейна доставили в больницу. По словам россиянина, он не сразу понял, что нанесенный им удар был запрещенным. Из-за дисквалификации UFC лишило спортсмена процента от платных трансляций поединка.

— Я не хотел наносить запрещенный удар, я просто совершил большую ошибку и поплатился за это, — признался Ян после боя.

Споткнулся об колено1 Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Diego Ribas

28-летнего россиянина поддержал экс-чемпион Bellator, знаменитый боец MMA Александр Шлеменко.

— Бой получился отличный, — сказал «Известиям» Шлеменко. — Мне нравится, как бьется Петя. Он показывает людям то, что они в принципе хотят увидеть. Это не какие-то тактические игры, а он просто идет на бой, дает по себе бить и сам бьет. Меня порадовало, насколько Ян прибавил в борьбе. Как отметили комментаторы, можно было бы неплохо заработать, поставив на то, что Петя проведет больше тейкдаунов. И что меня больше всего удивило в тактике Петре, он чаще применял приемы дзюдо. Тут, наверное, сказался результат совместных тренировок со спарринг-партнером — дзюдоистом. Ну а такое обидное поражение станет для россиянина хорошим уроком. Впредь он не будет допускать таких ошибок.

Аскаров и Махачев приблизились к титульным боям

Аскар Аскаров подтвердил, что уже готов к бою за титул в наилегчайшем весе. Он без проблем переиграл ветерана ММА Джозефа Бенавидеса. Как и предполагалось, дагестанец победил за счет навыков борьбы и грэпплинга. После боя Аскар выразил уверенность, что его следующий поединок в UFC будет за пояс.

— Пояс будет наш. Россия, вперед! — заявил он.

Ислам Махачев, воспитанник Абдулманапа Нурмагомедова, бился с Дрю Добером. Махачев затаскал Добера в борьбе в первом раунде, а во втором снова перевел в партер и быстро «задушил». Одним из секундантов дагестанца был Хабиб Нурмагомедов. Теперь рекорд Ислама в UFC 8–1. У него семь побед подряд. По словам Махачева, больше всего он хотел бы сразиться с Тони Фергюсоном. Еще один хороший, по его мнению, вариант — Рафаэль дос Аньос, с которым они должны быть встретиться в октагоне прошлой осенью, но помешала пандемия коронавируса. Прошлый год Ислам полностью пропустил, поэтому в 2021-м намерен наверстать упущенное. Он планирует провести минимум три боя.

Фото: Getty Images/Chris Unger/Zuffa LLC Ислам Махачев и Дрю Добер во время поединка UFC, 6 марта 2021 года

— Следующий бой? В идеале, чтобы он состоялся в июле. В этом году я буду как можно чаще выступать. Даже в Рамадан не перестану тренироваться. Я понимаю, что годы идут, а мне надо выступать. Я буду готов, — сказал Махачев «Известиям».

Стоит отметить, что глава UFC Дана Уайт сообщил, что ему нравится идея провести бой Махачева и Фергюсона. В перспективе это может быть очень крутой поединок.