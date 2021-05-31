Масла в огонь разгоревшегося скандала вокруг Белоруссии решил подлить верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Он сообщил, что главы правительств и государств Евросоюза попросили предложить секторальные санкции против Минска. Сам господин Боррель предложил подвергнуть ограничениям экспорт калийных удобрений и транзит покупаемого у России газа. Предложение не только смелое, но и малоосуществимое. А вслед за европейским коллегой громким заявлением отметилась глава минэнерго США Дженнифер Грэнхолм, сказавшая, что российский газ самый грязный в мире.

По мере того, как разгорался скандал вокруг Белоруссии, представители европейского политикума стали выступать с предложениями о мерах наказания для Минска. Первоначально смелое предложение о запрете транзита по газопроводу «Ямал–Европа» высказали представители Великобритании. Притом они решили, что одной «трубы» мало, необходимо наложить санкции и на «Северный поток — 2», который не имеет никакого отношения к Белоруссии. Представители Евросоюза в своих предложениях ограничились только санкциями против газопровода «Ямал–Европа».

Мощность этой магистрали составляет около 33 млрд куб. м в год. При этом она не принадлежит Белоруссии. Собственно, как и газотранспортная система страны — она принадлежит «Газпрому».

Если предположить, что санкции и правда будут введены, то российской компании понадобятся дополнительные мощности для прокачки газа. Наиболее очевидным решением будет увеличение загрузки украинского направления, через которое сейчас «Газпром» обязан прокачивать порядка 110 млн куб. м газа в сутки (40 млрд куб. м в год). Для замещения белорусской «трубы» потребуется нарастить этот показатель примерно на 90%. Мощность газотранспортной системы Украины позволяет это сделать.

Но по условиям действующего контракта российская сторона будет оплачивать прокачку дополнительных кубометров по повышенному тарифу. Это не смертельно. Особенно при текущем уровне цен в Европе. Но потенциальные санкции против Белоруссии ударят по финансовым показателям третьей стороны — «Газпрома». А это даст повод российской компании идти в европейские суды с хорошими шансами выиграть дело против властей ЕС.

Но это далеко не самое интересное последствие возможных санкций против «Ямал–Европы». Возможно, европейские чиновники просто упустили это из виду, но данный газопровод проходит не только по территории России и Белоруссии, но и территории Польши. Вероятно, этот факт поразит еврочиновников, но если остановить белорусский транзит, чтобы Минск недополучил некую плату за прокачку, то автоматически остановится транзит и через Польшу.

Варшава последний год испытывает сложности с загрузкой «Ямал–Европы». В мае 2020-го закончился срок действия транзитного контракта с «Газпромом». Российская компания не стала продлевать контракт, а перешла на аукционную систему отношений. То есть польские газотранспортные мощности бронируются только в тех количествах и на тот период времени, которые необходимы «Газпрому». Польша при этом настаивает на большей загрузке своей ГТС. И тут Брюссель собирается воткнуть нож в спину Варшаве.

Лишить Белоруссию газового транзита и не наказать при этом Польшу — невозможно. Поэтому ЕС вряд ли решится ввести санкции против «Ямал–Европы».

Странно, что еврочиновники упустили из виду белорусский экспорт нефтепродуктов. Но Минск сработал на опережение и самостоятельно наложил ограничения на поставку бензина на основной рынок — украинский — из-за скандальных действий Киева. В этой связи можно предположить, что часть белорусского моторного топлива отправится в Россию. Кстати, нельзя не отметить, что Минск своевременно начал переориентировать свой нефтепродуктовый экспорт с прибалтийских портов на Усть-Лугу.

Но чиновники Евросоюза и Великобритании оказались не единственными, кто выступил с интересными инициативами в отношении российских газопроводов. Громкое заявление сделала министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм.

Она не согласилась с решением, оглашенным президентом США, прекратить попытки остановить строительство «Северного потока — 2» путем наращивания санкционного давления. Глава американского минэнерго уверена, что бороться с российско-европейским газопроводом необходимо не только для защиты хрупкой энергобезопасности ЕС (на этой версии традиционно настаивают США), но и потому, что российский природный газ — «самая грязная форма природного газа на Земле».

Госпожа министр ранее, насколько известно, не работала в сфере энергетики. Видимо, поэтому данное высказывание допускает двоякое толкование. Но вряд ли она имела в виду, что состав российского природного газа столь значительно в худшую сторону отличается от состава природного газа других поставщиков. За полвека поставок голубого топлива из нашей страны в Европу подобное безобразие должно было вызвать протесты со стороны покупателей. Поэтому, вероятнее всего, она имела в виду так называемый углеродный след. То есть подразумевала, что количество выбросов при добыче и транспортировке российского природного газа превышает аналогичный показатель у всех остальных производителей. Вряд ли удастся отыскать источник этих данных, поэтому такое высказывание можно считать личным мнением министра энергетики США.

Кстати, согласно докладу ООН «Emissions Gap Report 2020», США значительно опережают Россию, Китай, Японию, Евросоюз по выбросам диоксида углерода на душу населения. Этот факт, безусловно, можно считать лишь иллюстрацией, дополняющей картину, а не прямым опровержением слов Дженнифер Грэнхолм.

Оставим за скобками вопросы на засыпку. Вроде того, будет ли госпожа министр бороться с поставками «самого грязного газа» по всем направлениям (например, через Украину)? Или она считает, что газ становится «самым грязным», если прокачивается по «Северному потоку — 2»? И станет ли чище газ, идущий сейчас по «Ямал–Европе», если перенаправить его через Украину?

Впрочем, предшественники Дженнифер Грэнхолм из минэнерго США ранее отметились куда более нелепыми заявлениями о «молекулах свободы», которые содержатся в американском природном газе. Так что перед нами значительный прогресс.

Автор — заместитель генерального директора Института национальной энергетики

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