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Адвокат Протасевича рассказала о его состоянии

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Адвокат бывшего главреда признанного экстремистским в Белоруссии Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича Инесса Оленская спустя четыре дня после его задержания, 27 мая, смогла увидеться с ним и рассказала о его состоянии.

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«У Протасевича всё хорошо, он бодрый, позитивный и веселый, волноваться нечего», — цитирует слова Оленской Белорусская ассоциация журналистов в Facebook.

Юрист отметила, что дала подписку о неразглашении, поэтому не может назвать местонахождение своего подзащитного.

«Объем сведений, которые я не могу разглашать, мне не доведен, поэтому больше ничего не могу сообщать», — добавила Оленская.

Протасевич был задержан 23 мая, когда лайнер авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в Минске из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Протасевича задержали вместе со спутницей, россиянкой Софьей Сапегой.

Согласно распространенным в Сети кадрам допроса, Протасевич начал сотрудничать со следствием и давать признательные показания в организации беспорядков в Минске.

26 мая председатель КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил, что Протасевич дает показания о «спонсорах и заказчиках». Тертель также назвал его террористом и объяснил истерику Запада тем, что бывший главред NEXTA может раскрыть новую информацию о заказчиках и спонсорах.

В тот же день президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Протасевич намеревался устроить в стране «кровавый мятеж».

Глава государства заявил, что Протасевич был признан террористом по законам страны, он принимал участие в антибелорусской кампании.

В августе прошлого года после президентских выборов, прошедших в Белоруссии и завершившихся победой Лукашенко, в стране вспыхнули акции протеста. Белорусский лидер обвинил в сложившейся ситуации западные страны, которые, по его словам, вмешивались во внутренние дела Белоруссии. Беспорядки активно освещал Telegram-канал NEXTA.

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