Белоруссия попросила Россию восстановить полноценное авиасообщение

Белоруссия призывает Россию восстановить полноценное авиасообщение и открыть для белорусского авиаперевозчика новые направления на территории РФ. Об этом 27 мая заявил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко на встрече со своим российским коллегой Михаилом Мишустиным.

По словам Головченко, Минск рассчитывает на поддержку Москвы в условиях усиления давления стран Запада на Белоруссию на фоне инцидента с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске 23 мая.

«Не могу не сказать о том, что события последних дней свидетельствуют о возросшем, абсолютно несправедливом давлении западных стран на Беларусь, которое имеет тенденцию к эскалации. В такой ситуации мы рассчитываем на поддержку ближайшего союзника — Российской Федерации», — отметил белорусский премьер.

Также Головченко отметил, что санкции ЕС, направленные против Минска, призваны обрушить экономику страны и помочь новым «попыткам переворота».

На саммите Евросоюза было принято политическое решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в ЕС. Международные авиакомпании отказались от использования воздушного пространства Белоруссии. В ЕС также призвали принять в отношении республики дополнительные целенаправленные экономические санкции. В свою очередь, «Белавиа» также сообщила об отмене рейсов в ряд стран.

Лукашенко заявил, что на санкции и провокации Запада Минск будет реагировать жестко.

Ситуации предшествовал инцидент с экстренной посадкой лайнера авиакомпании Ryanair 23 мая в Минске из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. На борту самолета находился бывший главный редактор признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. После посадки судна его задержали.