Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
На Украине вновь намерены подать на экстрадицию Януковича из России
Мир
Россия призвала Армению и Азербайджан к мирному решению спорных вопросов
Мир
Премьер-министр России прибыл в Минск
Мир
Адвокат Сапеги вновь не смог встретиться со своей подзащитной
Экономика
В России запустят свою цифровую криптовалюту
Мир
Украинские военные провели учения возле границы с Крымом
Мир
Постпред РФ при ОБСЕ заявил об увеличении военных расходов Украины в четыре раза
Мир
Моряки пожаловались на плохое состояние единственной субмарины ВМС Польши
Общество
Москвичи рассказали о нашествии уток
Сюжет:

Белоруссия попросила Россию восстановить полноценное авиасообщение

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Белоруссия призывает Россию восстановить полноценное авиасообщение и открыть для белорусского авиаперевозчика новые направления на территории РФ. Об этом 27 мая заявил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко на встрече со своим российским коллегой Михаилом Мишустиным.

Облетели в копеечку: белорусской авиаотрасли грозит потеря $100 млн
В Евросоюзе начали готовить новые персональные и экономические санкции против Минска

По словам Головченко, Минск рассчитывает на поддержку Москвы в условиях усиления давления стран Запада на Белоруссию на фоне инцидента с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске 23 мая.

«Не могу не сказать о том, что события последних дней свидетельствуют о возросшем, абсолютно несправедливом давлении западных стран на Беларусь, которое имеет тенденцию к эскалации. В такой ситуации мы рассчитываем на поддержку ближайшего союзника — Российской Федерации», — отметил белорусский премьер.

Также Головченко отметил, что санкции ЕС, направленные против Минска, призваны обрушить экономику страны и помочь новым «попыткам переворота».

На саммите Евросоюза было принято политическое решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в ЕС. Международные авиакомпании отказались от использования воздушного пространства Белоруссии. В ЕС также призвали принять в отношении республики дополнительные целенаправленные экономические санкции. В свою очередь, «Белавиа» также сообщила об отмене рейсов в ряд стран.

Лукашенко заявил, что на санкции и провокации Запада Минск будет реагировать жестко.

Ситуации предшествовал инцидент с экстренной посадкой лайнера авиакомпании Ryanair 23 мая в Минске из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. На борту самолета находился бывший главный редактор признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. После посадки судна его задержали.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021