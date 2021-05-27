На Украине вновь намерены подать на экстрадицию Януковича из России

Украина будет повторно требовать экстрадиции бывшего президента страны Виктора Януковича из России. Ранее Киев получил отказ по этому вопросу. Об этом сообщила в четверг, 27 мая, украинский генеральный прокурор Ирина Венедиктова в интервью телеканалу «Украина 24».

«Мы подавали на экстрадицию. Российская Федерация нам отказала. Мы еще будем подавать на экстрадицию», — сказала она, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

Генпрокурор также рассказала о судьбе «денег Януковича». По ее словам, $1,5 млрд поступили в государственный бюджет, однако «не вышли» в связи с судебным разбирательством.

В конце апреля в стране упростили процедуру заочного расследования в отношении покинувших страну. Соответствующий закон о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины Верховная рада приняла во втором чтении 27 апреля.

Ранее, 25 марта, в офисе генерального прокурора Украины заявили, что вправе начать процедуру экстрадиции Януковича по делу об узурпации власти.

В тот же день Киевский апелляционный суд отказал защите бывшего президента Украины в удовлетворении жалобы на решение о его заочном аресте по делу об узурпации власти.

Верховная рада Украины 17 февраля приняла постановление с заявлением, приуроченным к седьмой годовщине событий на киевском майдане. В первом пункте заявления говорится, что те события стали одним из «ключевых моментов формирования украинского государства». Согласно документу, вина за произошедшее в стране лежит именно на Януковиче.

Адвокат экс-президента Виталий Сердюк опубликовал на своей странице в Facebook письмо Януковича. В нем политик обвинил «лидеров майдана» в возвращении Крыма в состав России, а также в начале военных действий в Донбассе.

20 февраля 2014 года на майдане произошла стрельба, в результате которой погибли 53 человека. Власти Украины возложили ответственность за произошедшее на возглавлявшего тогда страну Януковича. После смены власти в том же месяце политик, опасаясь за свою жизнь, покинул страну. Ему предоставили временное убежище в России до 26 октября 2021 года. Янукович был заочно осужден на 13 лет лишения свободы. Сам политик свою вину категорически не признает. Его адвокаты подали апелляционные жалобы на приговор.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с РФ.