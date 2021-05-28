«Циклон» приближается: малые ракетные корабли усилят Черноморский флот

Черноморский флот (ЧФ) пополнится стелс-кораблями. В этом году планируется направить туда два новейших малых ракетных корабля (МРК) проекта 22800 «Каракурт». Они строились уже в модернизированном варианте. Благодаря мощному оружию, наличию современных средств противовоздушной обороны, а также ходовым качествам, «Каракурты» радикально повысят боевые возможности ЧФ. Новинки могут не только справляться с морскими целями, но и с высокой точностью поражать наземные объекты, отметили эксперты. Это особенно актуально с учетом наращивания сил НАТО на южном фланге.

«Каракурты» обновили

Формирование экипажей для новых «Каракуртов» уже завершено, сообщили источники «Известий» в военном ведомстве. Оба МРК будут нести службу в составе 41-й бригады ракетных кораблей ЧФ. Предполагается, что они войдут в строй до конца 2021 года. Однако не исключено, что сроки скорректируют в сторону увеличения.

По данным источников «Известий», речь идет о кораблях производства судостроительного завода «Залив» в Керчи — «Циклон» и «Аскольд». Год назад «Циклон» был спущен на воду, сейчас он проходит испытания. «Аскольд» находится в финальной стадии постройки.

Черноморский флот получит обновленные «Каракурты», оснащенные более современным оборудованием и вооружением, чем первые корабли серии. В частности, на них установлены уникальные зенитные ракетно-артиллерийские комплексы «Панцирь-М». Также МРК смогут применять крылатые ракеты «Калибр» и сверхзвуковые «Яхонт». Корпус корабля выполнен с использованием технологий снижения радиоэлектронной заметности.

— На новейших кораблях проекта 22800 могут располагаться по восемь ракет, что увеличивает суммарную мощь флота. Их снаряды способны работать по береговым и морским целям, — рассказал «Известиям» военный историк Дмитрий Болтенков. — «Каракурты» войдут в состав 41-ой бригады ракетных кораблей ЧФ. Это особенно важно на фоне последних событий, регулярного присутствия кораблей стран НАТО в водах около Крыма. МРК построены на Керченском судостроительном заводе «Залив», который долгое время простаивал. Теперь он снова строит корабли для нашего флота, как было в советское время.

В последнее время Североатлантический блок активно развивает военную инфраструктуру в черноморском регионе. В конце прошлого года США провели в Румынии маневры со скоростной переброской, развертыванием и стрельбой систем залпового огня HIMARS, в том числе по целям в Черном море. Со следующего года Вашингтон планирует начать поставки этих систем Бухаресту. С прошлого года Румыния начала получать зенитно-ракетные комплексы Patriot.

— «Каракурты» могут служить мощными боевыми платформами для нанесения ударов по силам НАТО на Юго-Восточном фланге, где американцы строят объекты противоракетной обороны, — сообщил Дмитрий Болтенков. — В случае агрессии против России МРК могут быстро приблизиться к берегу и нанести удар ракетами «Яхонт» и «Калибр».

Сила Черного моря

МРК проекта «Каракурт» являются небольшими кораблями водоизмещением 800 т. При этом они обладают большой огневой мощью: несут на борту крылатые ракеты «Калибр», 76,2-мм установку АК-176МА, а также могут быть оснащены противокорабельными ракетами «Оникс». На «Каракуртах» базируются беспилотники «Орлан-10» с радиусом действия до 120 км, которые можно задействовать в качестве разведчиков и наводчиков. Дроны позволят повысить скрытность действий кораблей: при их использовании можно не включать радары и тем самым исключить возможность обнаружения средствами радиоэлектронной разведки противника. «Каракурты» оснащают современными комплексами боевого управления, обнаружения, целеуказания и связи.

На сегодняшний день в состав ВМФ входят три МРК проекта 22800 — «Мытищи», «Советск» и «Одинцово». Они несут службу на Балтийском флоте. Всего по плану должно быть построено 18 таких кораблей, они будут поровну разделены между Тихоокеанским, Балтийским и Черноморским флотами. До 2018 года МРК проекта 22800 именовались по названиям погодных явлений: «Ураган», «Тайфун», «Шторм», «Буря» и т.д. Однако затем их решили называть в честь российских малых городов.

Военное руководство сейчас активно пополняет ЧФ новыми кораблями. За последние годы в акваторию были направлены несколько новых дизельных подводных лодок, три современных фрегата проекта 11356Р «Буревестник». До конца года, как сообщали «Известия», ЧФ должен пополниться новейшим корветом «Ретивый» проекта 20380. После пятилетнего ремонта возвращается в строй сторожевой корабль «Ладный» проекта 1135. Это один из старейших боевых кораблей ВМФ, который считается одним из самых красивых на российском флоте.

Кроме того, после длительного ремонта в строй возвращается флагман Черноморского флота — гвардейский ракетный крейсер «Москва». Корабль и его экипаж уже получили допуск на плавание в дальней морской зоне и готовятся к походу. Этой весной флагман был введен в состав сил постоянной готовности. На сегодняшний «Москва» является крупнейшим кораблем ЧФ и одним из самых больших во всем ВМФ.

Силы Черноморского флота регулярно задействуют в составе российской группировки в Средиземном море, а также в боевых действиях против террористов в Сирии.