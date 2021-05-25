Адрес на корвете: «Ретивый» до конца года пополнит Черноморский флот

Новейший корвет «Ретивый» проекта 20380 в этом году завершит испытания и начнет службу в составе Черноморского флота (ЧФ). Корабль оснащен новыми радиолокаторами и усовершенствованным вооружением — он значительно увеличит возможности ВМФ России не только на Черном море, но и во всем средиземноморском регионе, считают эксперты. Возможности бортового вооружения корвета позволяют обнаруживать и поражать воздушные, морские и наземные цели. А его корпус выполнен по технологии радиоэлектронной незаметности, поэтому «Ретивый» практически невидим для радаров противника.

Не допустить угроз

Как рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве, по утвержденному плану корвет проекта 20380 «Ретивый» должен войти в состав ЧФ до конца нынешнего года. Там он пополнит состав 30-й дивизии надводных кораблей. Это соединение базируется в Севастополе. «Ретивый» станет первым из проекта 20380, который придет на Черное море. Корвет усовершенствован, на нем установлены более мощный радар и аппаратура радиоэлектронной борьбы. Ранее ожидалось, что новинка пополнит состав флота еще до конца 2021-го года. Но затем срок сдачи был перенесен.

Пресс-служба «Северной верфи», где строится корабль, сообщила о том, что офицеры и матросы будущего экипажа «Ретивого» уже прошли двухмесячный курс обучения в Санкт-Петербурге на уникальном тренажерном комплексе «Мостик-2000».

В середине мая главком ВМФ адмирал Николай Евменов заявил, что ЧФ в ближнесрочной перспективе получит надводные корабли с высокоточным оружием. Он отметил, что Черноморский флот усиливают, чтобы не допустить малейших угроз в адрес России с южного направления.

В последнее время наблюдается приближение военной инфраструктуры НАТО не только к сухопутным границам, но и морским, рассказал «Известиям» бывший заместитель генсека ООН Сергей Орджоникидзе.

— В бассейне Черного моря у США есть союзники по военно-политическому союзу НАТО — Турция, Румыния, Болгария, — пояснил он. — Это способствует возможностям кораблей дозаправляться и обслуживаться в портах этих государств, то есть они могут находиться там длительное время. Это говорит о возрастании угрозы для нашей страны, в том числе и ракетно-ядерной. Конечно, мы должны реагировать. К сожалению, у нас Черноморский флот недостаточно сильный по сравнению с совокупной мощью натовских стран в данном регионе. Нас беспокоят многие вопросы, в том числе турецкие заявления о том, что они будут рыть канал параллельно Босфору и Дарданеллам. Это означает, что конвенция Монтрё не будет распространяться на проход кораблей по новому каналу, а будет действовать только на уже существующий путь. Есть опасность, что по новому каналу будут проходить и военно-морские суда США намного большего водоизмещения, возможно даже авианосцы.

Сергей Орджоникидзе отметил, что южный фланг приобрел в настоящее время повышенное значение и необходимо увеличение военно-морского присутствия России в Черном море.

— В последнее время НАТО решило устраивать России проблемы, в первую очередь на южном фланге, — заявил эксперт. — Это обусловлено геополитическими причинами — ведь на севере это сделать намного тяжелее с военной точки зрения. На юге угроза касается не только непосредственно Краснодарского края или Крыма, страны НАТО подают сигналы о поддержке Украины. Корабли альянса заходят в Одессу, устраивают совместные маневры. А ведь любое появление эсминца с «Томагавками» в акватории Черного моря означает, что ракеты оттуда достают до Москвы. Если они с ядерным зарядом, то это уже непосредственная угроза.

Первый на Черном

«Ретивый» станет первым представителем корветов проекта 20380, который отправится на ЧФ. Сейчас четыре таких корабля служат на Балтийском флоте, еще три — на Тихоокеанском. Пополнит ЧФ и строящийся аналогичный корвет — «Строгий».

Корабли проекта 20380 построены с использованием стелс-технологий. Их надстройка выполнена не из сплавов легких металлов, как на большинстве кораблей, а из композитного стеклопластика. Он не только меньше заметен для радаров, но и не горит. Использование такого легкого материала позволяет разместить на корвете больше вооружения и боеприпасов.

Корветы относятся к кораблям ближней морской зоны. Они должны действовать в прибрежных районах, защищая их от кораблей и подводных лодок противника. Но характеристики позволили им совершать и дальние походы — как в теплые моря, так и в арктические.

Полное водоизмещение корабля составляет 2,2 тыс. т. Его главная ударная сила — восемь противокорабельных крылатых ракет Х-35У «Уран» с дальностью стрельбы до 260 км.

Кроме ракет корабль защищают две скорострельные 30-миллиметровые артустановки АК-630 и пушка А-190 калибра 100 мм. Для борьбы с подводными лодками на корвете установлены два малогабаритных торпедных аппарата комплекса «Пакет» и аппаратура их обнаружения. Противовоздушную оборону обеспечивает комплекс «Редут».

Помимо гидроакустических станций на корветах имеются ангар и вертолетная площадка. Это позволяет на постоянной основе размещать на них один вертолет, обычно в противолодочном варианте.

Как ранее сообщали «Известия», «Ретивый» получит усовершенствованный многофункциональный радарный комплекс «Заслон». Интегрированная система может обнаруживать надводные и воздушные цели за 300 км, ставить активные радиопомехи, выдавать целеуказание зенитным ракетам и корректировать огонь корабельной артиллерии.

Морской экспресс

ЧФ России сейчас интенсивно пополняется новыми боевыми кораблями. До возвращения Крыма такая возможность активно блокировалась украинской стороной. За последние годы на службу в Черное море были направлены пять дизельных подводных лодок новой постройки и три современных фрегата проекта 11356Р «Буревестник». Должны поступить на ЧФ и не менее десятка малых ракетных кораблей с комплексами «Калибр».

Корабли и суда ЧФ постоянно присутствуют в составе российской группировки в Средиземном море. Новые дизельные подводные лодки участвовали в боевых действиях против экстремистов в Сирии. Успели проявить себя и фрегаты.

На судах ЧФ с 2013 года лежит основная тяжесть задач по снабжению российской группировки в Сирии. Транспортные и десантные корабли регулярно курсировали между черноморскими и сирийскими портами. За скорость перевозок они получили неофициальное наименование «Сирийский экспресс».