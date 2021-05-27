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В Австрии оценили решение РФ не пускать самолет Austrian Airlines в страну

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Австрия считает непонятным решение России не разрешать полет самолета авиакомпании Austrian Airlines, который должен был следовать из Вены в Москву, облетая Белоруссию. Об этом 27 мая заявили в МИД Австрии.

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«Российская реакция нам абсолютно непонятна», — цитирует сообщение МИД Австрии Vienna.at.

Ранее в этот день сообщалось, что Россия не выдала разрешение авиакомпании Austrian Airlines на прибытие рейса из Вены в Москву по альтернативному маршруту. В перевозчике уточнили, что, поскольку российская сторона не подтвердила альтернативный маршрут полета, Austrian Airlines была вынуждена отменить рейс из Вены в Москву на 27 мая.

Также в четверг рейс из Парижа в Москву авиакомпании Air France был отменен в связи с отсутствием нового разрешения на заход на территорию России.

Позже сообщалось, что часть пассажиров отмененного рейса Париж–Москва компании Air France прибудет в столицу РФ рейсом «Аэрофлота». Специально для этого российская авиакомпания выделила более вместительный самолет.

Этой ситуации предшествовало решение, которое было принято 24 мая саммитом Евросоюза. Он постановил запретить белорусским самолетам полеты в ЕС после инцидента с вынужденной посадкой самолета Ryanair в Минске. Кроме того, всем базирующимся в ЕС авиаперевозчикам рекомендовано избегать перелетов через Белоруссию.

Отношения Запада с Белоруссией ухудшились на фоне инцидента с экстренной посадкой самолета в Минске 23 мая из-за сообщения о минировании. На борту лайнера находился бывший главред признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, которого впоследствии задержали.

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