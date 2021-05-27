В ЦОДД заявили о необходимости наказать Элджея по всей строгости закона

Музыкант, рэп-исполнитель Алексей Узенюк, известный как Элджей, который ранее был задержан в Москве по подозрению в пьяной езде, должен быть наказан по всей строгости закона, несмотря на известность. Такое заявление в четверг, 27 мая, сделали в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы.

В ведомстве указали на недопустимость вождения в нетрезвом виде.

«В вопросах безопасности дорожного движения мы придерживаемся политики «нулевой толерантности», особенно это относится к тем, кто употребляет алкоголь и садится за руль в таком виде. Вождение в нетрезвом виде — это одно из самых опасных нарушений правил дорожного движения, водитель в таком состоянии мог попасть в аварию, могли погибнуть люди», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ЦОДД.

Там подчеркнули, что, несмотря на свою «звездность», музыкант должен быть наказан по всей строгости закона. В настоящий момент ведомство готовит официальные обращения в прокуратуру и ГУ МВД.

«Такие вещи недопустимы на дорогах города, это должен осознавать каждый и особенно те, которые взяли на себя ответственность перед большим количеством подписчиков в своих социальных сетях», — заключили в ЦОДД.

Ранее в этот день стало известно, что Элджей за несколько часов до задержания по подозрению в пьяной езде посетил студию звукозаписи певца Стаса Костюшкина в Москве. Рэп-исполнитель пробыл там около 3,5 часа, после чего направился в закрытый бизнес-парк.

В ночь на 26 мая полицейские остановили автомобиль Элджея на проспекте Маршала Жукова в Москве. Артист невнятно разговаривал, от него пахло спиртным. Рэперу было предложено пройти медицинское освидетельствование, но он отказался.

В отношении Узенюка был составлен административный протокол, позднее его обязали явиться в суд.

Элджей и его представители пока не прокомментировали инцидент. 26-летнему артисту грозит лишение прав.

Узенюк является злостным нарушителем правил дорожного движения. У него нашли 241 штраф за нарушение ПДД более чем на 300 тыс. рублей. Многие из них были выписаны за превышение допустимой скорости.

В апреле машину супруги артиста телеведущей Анастасии Ивлеевой повторно эвакуировали на штрафстоянку в связи с нарушениями правил парковки. Автомобиль Ивлеева купила в июле прошлого года.